WSP Global a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre en hausse de 83,9 % par rapport à la même période un an plus tôt, en plus d’annoncer qu’elle avait mis fin à ses mandats en Russie, à la lumière du conflit en Ukraine.

(Montréal) Les investisseurs ont bien accueilli le nouveau plan stratégique de WSP Global, tandis que la direction de la firme d’ingénierie affirme qu’elle sera en mesure de protéger ses marges, malgré l’inflation et la montée des salaires.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

WSP a annoncé mercredi, après la fermeture des marchés, la mise en place d’un nouveau plan stratégique pour la période de 2022 à 2024, lequel vise à accélérer la transition verte mondiale et à diversifier la plateforme de l’entreprise avec des acquisitions et sa croissance interne.

Durant cette période, l’entreprise prévoit générer une croissance des revenus tirée des activités ordinaires de plus de 30 %, une progression du bénéfice ajusté avant impôts, intérêt et amortissement de 40 % et une hausse du bénéfice net ajusté par action de 50 %.

Les cibles de la société montréalaise sont « ambitieuses », mais atteignables, croit Mark Neville, de la Banque Scotia. « Nous croyons que le plan sera bien reçu, d’autant plus que la société a réussi par le passé à atteindre, voire dépasser, ses cibles. »

Benoit Poirier, de Desjardins Marché des capitaux, s’est dit impressionné par la rentabilité espérée par l’entreprise. La direction veut afficher des marges ajustées avant intérêts, impôts et amortissement d’entre 17,5 % et 18,5 % d’ici 2024. « Ça implique une amélioration impressionnante de 30 à 50 points de base par année, tandis que nous misions sur une fourchette de 20 à 30 points de base par le passé. »

Malgré un contexte inflationniste qui exerce une pression sur les coûts des entreprises, le président et chef de la direction de WSP, Alexandre L’Heureux, croit que les marges peuvent s’améliorer dès l’exercice 2022. « J’ai confiance que malgré l’inflation des salaires, nous allons être capables d’améliorer nos marges en 2022 », a-t-il affirmé jeudi, lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du quatrième trimestre.

M. L’Heureux croit que l’expertise des professionnels de la firme offre une protection pour les marges, même si la rémunération de ses employés augmente plus rapidement. « Si je remonte aussi loin que notre plan stratégique de 2012, vous voyez une augmentation constante de la facturation par employé, souligne-t-il. Depuis dix ans, nous avons constamment réussi à faire beaucoup plus avec beaucoup moins. »

WSP est dans une posture où elle est en mesure de facturer davantage à ses clients, par rapport aux nombres d’employés qui livrent le service. « Nous sommes capables de facturer plus pour nos services par employés. Nous sommes capables d’utiliser la technologie à notre avantage et nous sommes plus efficaces en cours de route. »

En début de séance, l’action gagnait 2,91 $, ou 1,8 %, à 167,84 $ à la Bourse de Toronto.

Résultats et fin des mandats en Russie

WSP Global a affiché mercredi un bénéfice net attribuable aux actionnaires du quatrième trimestre en hausse de 83,9 % par rapport à la même période un an plus tôt, en plus d’annoncer qu’elle avait mis fin à ses mandats en Russie, à la lumière du conflit en Ukraine.

La société montréalaise s’est dite « profondément troublée » par le conflit en Ukraine. Même si elle n’a pas de bureaux et d’employés en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie, la société a un nombre limité de mandats en Russie, auxquels elle a décidé de mettre fin. Son exposition devrait être « inférieure à un million de dollars », a-t-elle précisé.

Au quatrième trimestre clos le 31 décembre, WSP a réalisé un bénéfice net de 126,7 millions, ou 1,08 $ par action, ce qui se comparait à un profit de 68,9 millions, ou 61 cents par action, pour la même période en 2020.

Les revenus nets, qui excluent les coûts des sous-consultants et les coûts directs, se sont établis à 2,15 milliards au plus récent trimestre, par rapport à un chiffre d’affaires net de 1,69 milliard un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, WSP a touché un bénéfice ajusté de 171,7 millions, ou 1,46 $ par action, alors qu’il avait été de 93 millions, ou 82 cents par action, un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 1,31 $ par action, ainsi qu’à un chiffre d’affaires de 2,08 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le conseil d’administration de WSP a autorisé le versement, le 15 avril, d’un dividende de 37,5 cents par action aux actionnaires inscrits en date du 31 mars.