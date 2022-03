L’entreprise montréalaise active dans les secteurs de l’impression, des médias et de l’emballage a indiqué avoir engrangé un profit de 18,4 millions, soit 21 cents par action, pour son premier trimestre.

(Montréal) Transcontinental a fait état mardi d’un bénéfice net attribuable aux actionnaires en baisse d’environ 33 % pour son plus récent trimestre, malgré une hausse de ses revenus, l’arrivée du variant Omicron ayant perturbé ses activités.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise active dans les secteurs de l’impression, des médias et de l’emballage a indiqué avoir engrangé un profit de 18,4 millions, soit 21 cents par action, pour son premier trimestre, un résultat en baisse par rapport à celui de 27,7 millions, ou 32 cents par action, de la même période un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, s’est chiffré à 30 millions, ou 35 cents par action, comparativement à celui de 43,8 millions, ou 50 cents par action, du premier trimestre précédent.

Les revenus pour le trimestre clos le 30 janvier ont totalisé 690,6 millions, ce qui représentait une hausse de 10,9 % par rapport à ceux de 62,7 millions de la même période l’an dernier, essentiellement grâce à la hausse des prix de la résine et aux acquisitions.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 51 cents par action à partir de revenus de 676,7 millions, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Le chef de la direction de Transcontinental a souligné que les résultats financiers n’avaient pas été à la hauteur de ses attentes.

« La propagation du variant Omicron a causé des perturbations opérationnelles importantes qui ont nui à notre capacité à gérer efficacement nos activités et, combinée avec les pressions inflationnistes, a influé sur notre profitabilité », a affirmé Peter Brues dans un communiqué de presse.

Selon lui, le secteur de l’impression a produit une forte croissance interne des revenus et une solide rentabilité malgré les difficultés liées à la pandémie, tandis que les revenus et la rentabilité du secteur des médias se sont améliorés.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : TCL. A)