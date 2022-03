Couche-Tard exerce ses activités sous la marque Circle K en Russie où l’entreprise compte plus de 320 employés dans 38 établissements à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov.

Alimentation Couche-Tard a annoncé lundi la suspension de ses opérations dans ses 38 magasins en Russie alors que les combats armés en Ukraine en sont à leur douzième journée.

Richard Dufour La Presse

La direction de l’entreprise de Laval précise mettre en place des plans pour prendre soin de ses employés de manière « responsable et sécuritaire ».

Couche-Tard exerce ses activités sous la marque Circle K en Russie où l’entreprise compte plus de 320 employés dans 38 établissements à Saint-Pétersbourg, Mourmansk et Pskov.

« Nous condamnons l’agression de la Russie contre l’Ukraine ainsi que les effets humanitaires considérables tant sur les Ukrainiens que sur les Russes », commente le PDG Brian Hannasch, dans une communication électronique.

« Couche-Tard a des magasins en Russie depuis près de trois décennies et nous sommes fiers des membres de notre équipe russe et de leur dévouement envers nos clients et les communautés locales », ajoute-t-il.

La direction souligne que depuis le début de la crise, les équipes locales de Circle K en Pologne, dans les pays baltes et dans l’ensemble du réseau européen ont offert du soutien aux réfugiés en leur fournissant du carburant gratuit, de la nourriture et des breuvages, du logement ainsi que des dons à des organismes de bienfaisance pour enfants.

L’entreprise dit avoir déjà fait don de plus de 1,5 million US à la Croix-Rouge et lancé une campagne mondiale pour recueillir des fonds additionnels pour le peuple ukrainien.

Couche-Tard opère près de 14 200 magasins dans 26 pays et territoires. Environ 124 000 personnes travaillent dans l’ensemble de son réseau.