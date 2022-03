(Oshawa) L’énorme bâtiment gris qu’est l’usine d’assemblage de GM à Oshawa, en Ontario, ressemble à ce qu’il était lorsque l’entreprise a arrêté la production par une journée glaciale de décembre en 2019, mais une grande partie de ce qu’il y a à l’intérieur est étonnamment nouveau.

Ian Bickis La Presse Canadienne

Il y a un nouveau produit– depuis le redémarrage de novembre, l’usine fabrique d’énormes (et extrêmement rentables) camionnettes Chevy Silverado – de nouveaux robots dernier cri pour les faire déplacer dans l’usine, et des kilomètres de nouvelles lignes de convoyeurs.

La main-d’œuvre qui y travaille est peut-être le plus grand changement. Ces personnes, pour la plupart, ne sont pas seulement nouvellement arrivées à l’usine, mais aussi de nouveaux professionnels dans le secteur manufacturier tandis que le constructeur automobile a fait un effort concerté pour embaucher des femmes pour environ la moitié des 1200 postes sur la ligne de production.

« Je ne savais même pas comment utiliser un marteau jusqu’à ce que je vienne ici », confie Adriana Wilkinson, qui est maintenant cheffe d’équipe de production dans l’atelier de carrosserie.

Comme beaucoup de nouvelles recrues, le travail précédent de Mme Wilkinson – elle dirigeait une salle d’évasion – a été perturbé par la pandémie. Elle raconte qu’elle avait alors sauté sur « l’occasion qui a changé sa vie » pour elle et sa famille, lorsque GM a commencé à embaucher l’année dernière. Maintenant, elle dit qu’elle y restera pour la vie.

« Je n’ai jamais pensé que je travaillerais avec des véhicules, ajoute-t-elle. Je n’ai jamais su utiliser un outil. J’étais totalement hors de ma zone de confort, mais j’ai sauté à pieds joints et j’adore ça. »

Parmi ses collègues figurent des personnes comme Heather MacLeod, qui entame une nouvelle carrière après avoir pris sa retraite de la GRC ; Honey Panchal, une ingénieure en systèmes de contrôle qui a quitté l’Inde pour s’installer au Canada l’année dernière ; et Crystal Cooper, qui est passée du service à la clientèle chez GM à cheffe de groupe sur la chaîne de montage finale parce qu’elle voulait sortir de son élément.

« Entrer dans le monde de la fabrication était une expérience complètement différente, mais c’était difficile, et je voulais vraiment faire partie de quelque chose de plus grand », explique Mme Cooper.

La parité entre les sexes sur la chaîne de production est un changement important pour une industrie tandis que les femmes ne représentent qu’environ 23 % des emplois d’assemblage automobile au Canada, selon l’Initiative sur l’avenir de la main-d’œuvre de l’industrie automobile canadienne.

Le président de GM Canada, Scott Bell, affirme que la diversité est une priorité depuis un certain temps pour l’entreprise, dirigée par Mary Barra et dotée d’un conseil d’administration paritaire. C’est le redémarrage de l’usine qui avait donné l’occasion de favoriser l’équilibre entre les sexes au sein de ses travailleurs. « Nous venons de reconnaître le fait que nous avons une occasion unique. »

Pour encourager davantage de femmes à soumettre leur candidature, GM a mis en évidence le témoignage de femmes qui y avaient déjà travaillé à l’usine dans le cadre de sa campagne de recrutement, et s’est assurée de faire de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux.

L’employeur n’avait pas à craindre d’obtenir suffisamment de réponses avec un total de 13 000 candidatures de partout au Canada et à l’étranger pour environ 1800 postes à combler.

L’occasion d’embaucher de nouveaux employés s’est toutefois faite après de nombreuses retraites anticipées, des licenciements et des perturbations pour ceux qui pensaient que la production ne reviendrait jamais. « Je ne suis pas heureuse que GM ait fermé notre usine », déplore Rebecca Keetch, qui est de retour au travail après avoir choisi d’attendre la reprise des activités.

Elle a dit qu’elle est contente que la production reprenne, mais elle juge que la fermeture et la réouverture rapides étaient irrespectueuses envers les travailleurs et la communauté. La fermeture a entraîné la perte de postes de direction, mieux rémunérés. Les personnes travaillant chez les sous-traitants ont également été touchées sans bénéficier du même soutien que les travailleurs de GM.

Mme Keetch est active dans un groupe qui fait pression pour la production de véhicules électriques qui se fasse à Oshawa. Elle est déçue que l’usine n’ait pas obtenu de nouveaux engagements de GM à cet égard. « Je n’ai tout simplement pas un sentiment de sécurité à long terme tant qu’ils ne décident d’intégrer Oshawa à leur projet d’avenir de véhicules autonomes, électriques et connectés. »

M. Bell, de GM Canada, a répondu que la fermeture de l’usine en 2019 était malheureuse, mais qu’elle faisait partie d’une restructuration plus large. Avec une demande de camionnettes meilleure que prévu, GM a dépensé 1,3 milliard dans le cadre de son engagement envers l’usine d’Oshawa. Ces montants aideront à financer la transition de l’entreprise vers l’électrique, dit-il.

« C’est un investissement conséquent. Les camions vont être là pendant longtemps, donc nous nous sentons confortables sur ce point. Du point de vue des véhicules électriques, vous savez, nous devons financer cette activité. »

La demande de camionnettes a augmenté pendant la pandémie. Les usines ont donc été contraintes de recourir aux heures supplémentaires pour les produire, a déclaré Sam Fiorani, responsable de la prévision mondiale des véhicules chez AutoForecast Solutions LLC.

Sam Fiorani, responsable de la prévision mondiale des véhicules chez AutoForecast Solutions, croit qu’il est risqué de parier sur l’avenir de l’usine tandis que sa fermeture a été annoncée à deux reprises : en 2008, puis en 2018. Par contre, il ne voit pas non plus la demande de camionnettes diminuer, et Oshawa est la seule usine de GM qui peut produire des modèles légers et lourds. « Il s’agit des perspectives les plus prometteuses à long terme pour n’importe quelle usine d’un constructeur automobile américain au Canada. »

Beaucoup d’employés espèrent que ce sera le cas. « Je prévois d’être ici pendant les 30 prochaines années », a déclaré Stephanie Waudby, 38 ans, chef d’équipe de production sur la ligne de finition.

Mme Waudby avait sa propre entreprise de nettoyage avant que la pandémie ne ralentisse les choses et elle s’est lancée dans la fabrication pour la première fois. Elle n’était pas tout à fait étrangère à la fabrication automobile, car elle est maintenant une employée de GM de troisième génération à l’usine.

Elle a dit qu’elle était fière de perpétuer l’héritage familial et que tout le monde était ravi de construire à nouveau des camions à Oshawa. « C’était vraiment déchirant pour beaucoup de gens lorsque l’usine a dû fermer, alors le simple fait de pouvoir ramener la production dans cette région est incroyable. »