«La Banque a démarré l’exercice en force, grâce au solide rendement des Services aux entreprises, à l’accent que nous continuons de mettre sur le contrôle des coûts et à la bonne qualité du crédit», a déclaré la présidente et chef de la direction Rania Llewellyn dans un communiqué.

(Montréal) La Banque Laurentienne du Canada a dépassé les attentes et déclaré un bénéfice de 55,5 millions de dollars au premier trimestre, en hausse par rapport à 44,8 millions il y a

La Presse Canadienne

La banque basée à Montréal affirme que son bénéfice net s'est élevé à 1,17 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 31 janvier, en hausse par rapport à 96 cents par action diluée au même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 257,5 millions pour le trimestre, en hausse par rapport aux 247,4 millions du premier trimestre de l'exercice précédent.

La Laurentienne affirme que ses provisions pour pertes sur créances se sont élevées à 9,4 millions pour le trimestre, contre 16,8 millions un an plus tôt, les provisions moins élevées sur les prêts dépréciés ayant été contrebalancées en partie par les provisions plus élevées sur les prêts productifs.

Sur une base ajustée, la Laurentienne affirme avoir gagné 1,26 $ par action diluée au cours de son dernier trimestre, en hausse par rapport à un bénéfice ajusté de 1,03 $ par action diluée un an plus tôt.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action, selon la société de données sur les marchés financiers Refinitiv.

