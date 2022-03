Grande entrevue Sam Ramadori, PDG de BrainBox AI

Réduire l’empreinte carbone immobilière

La jeune pousse montréalaise BrainBox AI a obtenu rapidement une reconnaissance internationale grâce à sa technologie en intelligence artificielle autonome, qu’elle a développée pour optimiser les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) des immeubles commerciaux et de bureaux, et qui permet de réduire jusqu’à plus de 20 % leur empreinte carbone. Son président, Sam Ramadori, nous raconte le chemin parcouru et celui qui s’en vient.