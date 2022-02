(Tokyo) Panasonic a annoncé lundi qu’il allait étendre l’une de ses usines dans l’ouest du Japon pour y produire en série à partir de son exercice 2023-2024 sa prochaine batterie lithium-ion, qui fait déjà l’objet d’une forte demande de l’américain Tesla.

Agence France-Presse

Sollicité par l’AFP, le groupe n’a pas dévoilé le montant de cet investissement. Fin janvier, le quotidien économique japonais Nikkei avait parlé de 80 milliards de yens (plus de 882 millions au cours actuel).

La nouvelle batterie cylindrique « 4680 » de Panasonic (ainsi appelée parce qu’elle fait 46 mm de diamètre et 80 mm de hauteur) est plus large et plus puissante que ses précédents modèles, tout en étant censée être moins chère à fabriquer.

Ce produit bénéficie déjà d’une « forte demande » de Tesla, qui sera par conséquent servi en priorité, avait souligné début février le directeur financier du groupe japonais, Hirokazu Umeda, à l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels.

Deux lignes de production supplémentaires vont notamment être construites dans une usine de Panasonic dans le département de Wakayama, au sud d’Osaka.

Le groupe japonais fait ainsi le choix du « made in Japan », alors qu’il exploite pourtant une « Gigafactory » conjointement avec Tesla dans le Nevada depuis 2017.

Cette méga-usine commune de batteries avait été particulièrement coûteuse pour les deux partenaires, ayant mis quatre ans à atteindre un niveau de production de masse. Cette activité n’est devenue que récemment rentable pour Panasonic.

« Au Japon, le développement technologique et les vérifications de la production de masse peuvent être effectués plus rapidement », a justifié lundi une porte-parole de Panasonic interrogée par l’AFP.

Tout en continuant de miser sur Tesla, le groupe japonais cherche aussi à réduire sa dépendance envers son gros client américain, lequel diversifie aussi ses partenaires dans les batteries.

« Toutes les possibilités sont sur la table » concernant d’autres futurs clients pour la batterie 4680, a ainsi rappelé lundi à l’AFP la porte-parole de Panasonic.