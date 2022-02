Harcèlement au travail

Je te crains, je t’épie

Le harcèlement psychologique et sexuel n’a pas disparu avec l’apparition de la COVID-19 et la généralisation du télétravail, loin de là. Le nombre de plaintes, en fait, est en hausse, et les experts qui mènent les enquêtes reçoivent un volume jamais vu de preuves numériques.