Hydro One est le plus grand distributeur d’électricité en Ontario, avec environ 1,5 million de clients.

(Toronto) Hydro One a affiché vendredi un bénéfice du quatrième trimestre attribuable aux actionnaires de 159 millions, en baisse par rapport à celui de 161 millions enregistré pour la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Selon le distributeur d’électricité ontarien, le profit par action a atteint 27 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, un montant inchangé par rapport aux trois derniers mois de 2020.

Les revenus, nets des achats d’énergie au cours du trimestre, ont grimpé à 865 millions, par rapport à ceux de 821 millions du quatrième trimestre précédent.

Selon Hydro One, la hausse des revenus était surtout attribuable à de plus importants revenus de transmission et de distribution résultant de nouveaux taux approuvés en 2021 par la Commission de l’énergie de l’Ontario, ainsi qu’au recouvrement de montants liés à des actifs d’impôts reportés. Ces gains ont été partiellement contrebalancés par des ajustements réglementaires.

Les coûts d’exploitation, de maintenance et d’administration ont aussi progressé par rapport à 2020, a ajouté l’entreprise, principalement en raison d’une hausse des radiations de projets, de plus faibles produits d’assurance et d’une hausse des coûts de soutien d’entreprise, des éléments partiellement contrebalancés par de plus faibles frais pour mauvaises créances.

