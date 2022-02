La Compagnie électrique Lion reprenait un peu de lustre à la Bourse de Toronto grâce à des résultats de fin d’exercice qui ont dépassé les attentes des analystes au chapitre des livraisons malgré les difficultés d’approvisionnement qui persistent.

Julien Arsenault La Presse

Sur le parquet de Bay Street, vendredi avant-midi, le titre du constructeur de camions et d’autobus électriques cotait à 10,39 $, en hausse de 80 cents, ou 8,3 %. Cela demeure loin de son sommet de 28,39 $ atteint en juin dernier.

Au cours du troisième trimestre ayant pris fin le 31 décembre, l’entreprise établie à Saint-Jérôme a livré 71 véhicules — 57 autobus d’écoliers et 14 autobus —, soit 25 de plus par rapport à la même période il y a un an. Cette performance a dépassé les attentes des analystes.

« Lion disait s’affairer à résoudre les problèmes dans sa chaîne d’approvisionnement au troisième trimestre et les livraisons (du quatrième trimestre) suggèrent que la compagnie réalise des progrès », souligne l’analyste Kevin Chiang, de CIBC marchés mondiaux, dans une note.

À l’instar de plusieurs entreprises, Lion n’a pas échappé aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Si la compagnie établie à Saint-Jérôme avait garni ses stocks du côté des batteries, elle avait néanmoins eu de la difficulté à obtenir certaines pièces comme des modules métalliques, des composants en plastique et des faisceaux de câbles.

Cela avait affecté ses livraisons au troisième trimestre.

Les revenus de Lion ont été de 23 millions US au quatrième trimestre, en forte hausse par rapport à 9,4 millions US il y a un an. Les analystes sondés par la firme Refinitiv anticipaient un chiffre d’affaires de 16 millions US.

Sa perte d’exploitation a été réduite de plus de moitié, à 15 millions US.

En date du 24 février, Lion avait enregistré 2325 commandes, soit 300 camions et 2025 autobus. La valeur du carnet de commandes était estimée à 575 millions US.