(Toronto) La Banque CIBC rapporte une amélioration de ses résultats nets au premier trimestre de l’exercice financier 2022 par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

Le résultat net s’est élevé à 1,869 milliard, ou 4,03 $ par action diluée, alors qu’il avait été un an plus tôt de 1,625 milliard, ou 3,55 $ par action diluée.

Au cours de la même période, le résultat net ajusté a lui aussi progressé, de 1,64 milliard, ou 3,58 $ par action diluée ajustée, à 1,894 milliard, ou 4,08 $ par action diluée ajustée.

Le secteur Services bancaires personnels et PME, région du Canada, a enregistré un résultat net de 687 millions, en hausse en un an de 5 %. La progression de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, région du Canada, a été de 31 % en vertu d’un résultat net de 462 millions au premier trimestre de 2022 alors que le secteur Marché des capitaux a déclaré un résultat net de 543 millions, 10 % de plus qu’un an plus tôt.

Le conseil d’administration de la Banque CIBC a déclaré un dividende de 1,61 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril 2022.