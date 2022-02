Bombardier dit avoir plus de flexibilité pour investir dans de nouveaux projets

Plus d’argent pour des nouveaux projets chez Bombardier

Signe que de nouveaux projets semblent sur la table chez Bombardier au moment où ses rivaux bonifient leur offre, l’avionneur québécois ajoute plusieurs centaines de millions dans son enveloppe destinée à financer ses ambitions.

Julien Arsenault La Presse

En réitérant les objectifs financiers de son plan qui doit culminer en 2025, jeudi, dans le cadre de sa journée des investisseurs, l’entreprise a annoncé la création d’une « enveloppe […] récurrente » pouvant atteindre 600 millions US par année pour « investir dans des projets stratégiques » ou poursuivre son désendettement. »

Cela signale un changement de ton. Le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, répétait que le constructeur d’avions d’affaires disposait d’environ 250 millions US par année à consacrer à la recherche et développement.

« Il semble que la demande élevée permet à l’entreprise d’allouer ses ressources pour à la fois atteindre ses objectifs de désendettement en plus de réinvestir dans des projets stratégiques », a observé l’analyste Walter Spracklin, de RBC Marchés des capitaux.

Puisque des concurrents comme Gulfstream et Dassault ont déjà annoncé l’arrivée de nouveaux jets sur le marché au cours des prochaines années, plusieurs observateurs estimaient que Bombardier devait répliquer.

Mais avec une dette élevée, certains se demandaient si la compagnie avait les reins assez solides pour, par exemple, investir dans le développement d’un nouvel appareil.

« Quand nous arriverons à 2025, nous serons placés en bonne position pour trouver un équilibre entre le service de la dette et les investissements dans nos produits été nos effectifs », a souligné M. Martel, dans un communiqué.

En 2025, Bombardier ambitionne de générer des revenus de 7,5 milliards US, un bénéfice d’exploitation ajusté de 1,5 milliard US ainsi qu’une marge bénéficiaire de 20 %. L’an dernier, le chiffre d’affaires s’est établi à 6,1 milliards US.

L’aviation d’affaires a le vent dans les voiles depuis le début de la pandémie, puisque les riches et les ultrariches se sont tournés vers le transport privé pour se déplacer. L’an dernier, une hausse de 7 % des vols réalisés par les jets d’affaires a été enregistrée par rapport à 2019, selon les données de la firme d’analyse WingX.

Si Bombardier s’attend à livrer un peu plus de 120 avions cette année, la production d’appareils devrait croître de 15 à 20 % en 2023.

« Les objectifs sont assez conservateurs compte tenu du niveau inchangé des livraisons prévues en 2025 », a souligné Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, dans une note.

L’analyste a rappelé que d’ici 2024, Gulfstream, le principal rival de Bombardier, s’attend à accroître ses livraisons de 38 %, soit 170 jets d’affaires.