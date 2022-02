À la lumière de ces résultats dévoilés jeudi à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, le chef de la direction de Sollio Groupe coopératif, Pascal Houle a déclaré que « l’année qui vient de se terminer se classe parmi les plus tumultueuses de l’histoire » de la coopérative qui célèbre son 100 e anniversaire.

Anciennement appelée la Coop fédérée, Sollio, qui compte parmi ses divisions BMR et Olymel, a généré des ventes de 8,3 milliards et une perte avant ristournes et impôt de 18,7 millions pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2021. Par comparaison, en 2020, elle affichait un excédent de 201 millions.

Nathaëlle Morissette La Presse

Olymel

Parmi ses divisions, ce sont les activités d’Olymel, spécialisée dans l’abattage et la transformation de porcs, qui ont été les plus affectées par cette deuxième année pandémique. L’entreprise enregistre une perte avant ristournes et impôts, de 60,2 millions, comparativement à un excédent de 215,4 millions en 2020.

« La pandémie, la pénurie de main-d’œuvre, la grève de quatre mois à l’usine de Vallée-Jonction et le nombre de porcs en attente ont tous été des facteurs qui ont affecté lourdement les opérations et la rentabilité du secteur du porc frais, a écrit dans le rapport annuel, Yannick Gervais, président-directeur général d’Olymel. Au cours de la majeure partie de l’exercice, les activités à valeur ajoutée ont dû être limitées au profit des abattages et des coupes primaires. Cette situation a entraîné une diminution importante de la marge viande. »

Par ailleurs, Olymel a récemment mis en place une stratégie visant à diminuer ses activités d’abattage. La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) a rendu une décision au début du mois de février permettant à l’entreprise de réduire ses achats de 10 000 porcs québécois chaque semaine et de 15 000 en provenance de l’Ontario. En octobre 2021, Olymel avait annoncé son intention de cesser, au printemps, ses activités d’abattage à son usine de Princeville afin de pouvoir se consacrer à la découpe. En raison d’un manque criant de main-d’œuvre, elle devait ainsi redéfinir les tâches de ses employés, ce qui faisait en sorte qu’elle manquerait de ressources pour poursuivre l’abattage, avait-on alors expliqué. Une décision qui est loin de plaire aux Éleveurs de porcs du Québec.

BMR

La popularité des activités de rénovation a été bénéfique pour BMR et son réseau qui regroupe 300 centres de rénovations au Québec, en Ontario et dans les maritimes. Le groupe a enregistré des ventes nettes s’élevant à 1,534 milliard de dollars comparativement à 1,159 milliard pour l’exercice précédent.

Sollio Agriculture

Sollio Agriculture a pour sa part connu une augmentation de ses ventes nettes passant à 2,772 milliards, comparativement à 2,397 milliards de dollars en 2019-2020. « Le secteur des grains a connu un exercice décevant », peut-on lire dans le rapport annuel.

Il affiche « des ventes nettes de 582 millions de dollars, en recul de 20,8 % par rapport au dernier exercice. Malgré une augmentation de 75 % des volumes exportés, le secteur a été affecté par la hausse des frais d’exploitation de nos infrastructures, de logistique et de transport. Ces éléments, jumelés à la volatilité du prix des commodités, ont influencé significativement nos résultats », écrit-on.