La pharmaceutique de Laval a réalisé un bénéfice par action de 19 cents US pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à une perte de 43 cents US par action pour les trois derniers mois de 2020.

(Laval) Bausch Health a renoué avec les profits lors de son plus récent trimestre, un bénéfice de 69 millions US ayant remplacé la perte de 153 millions US réalisée lors de la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

Les revenus ont totalisé près de 2,20 milliards US, alors qu’ils s’étaient chiffrés à 2,21 milliards au quatrième trimestre précédent.

Sur une base ajustée, Bausch Health a indiqué avoir dégagé un profit de 463 millions US au quatrième trimestre, par rapport à un profit ajusté de 478 millions US un an plus tôt.

Dans ses perspectives pour 2022, Bausch Health a indiqué s’attendre à un chiffre d’affaires d’entre 8,4 milliards US et 8,6 milliards US.

Le bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement devrait pour sa part s’établir entre 3,45 milliards US et 3,60 milliards US.