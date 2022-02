Les Vêtements de sport Gildan ont haussé leur dividende de près de 10 % mercredi, alors qu’ils dévoilaient un plan pour augmenter leurs ventes et leurs bénéfices au cours des trois prochaines années.

Ross Marowits La Presse Canadienne

Le directeur financier de l’entreprise montréalaise, Rod Harries, a indiqué que Gildan était une « entreprise fondamentalement plus solide » en ayant généré de solides résultats au quatrième trimestre, ainsi que des ventes, des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles records en 2021.

« Grâce aux efforts considérables, à l’expertise et à la concentration de toute notre équipe, nous avons traversé un environnement toujours difficile en 2021 pour atteindre l’objectif principal de notre stratégie, soit un retour aux sources », a-t-il affirmé mercredi lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Gildan a indiqué qu’elle prévoyait de continuer à étendre sa capacité en Amérique centrale et dans les Caraïbes et de reprendre l’expansion au Bangladesh, où elle construit la première de deux grandes installations de textile et de couture. La société a ajouté que ses dépenses en immobilisations exprimées en tant que pourcentage des ventes grimperaient entre 6 % et 8 % pour soutenir sa croissance à long terme et son intégration verticale.

Dans ses perspectives, Gildan a indiqué s’attendre à un taux de croissance annuel composé des ventes de 7 % à 10 % au cours des trois prochaines années, avec une croissance du bénéfice avant impôts et intérêts de 18 % à 20 %.

Ces prévisions, qui seront détaillées lors d’une journée des investisseurs prévue le mois prochain, étaient au-delà des prévisions des analystes.

« Nous nous attendons à ce que Gildan connaisse une performance supérieure à celle de son secteur aujourd’hui, compte tenu des résultats du quatrième trimestre meilleurs que prévu et des perspectives de croissance favorables sur trois ans, à l’approche de sa journée des investisseurs du 29 mars », a écrit Chris Li, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note.

M. Li a affirmé qu’il prévoyait de « revoir » ses prévisions pour le cours de l’action.

Les actions de Gildan ont avancé mercredi de 1,71 $, ou 3,5 %, pour clôturer à 50,75 $ à la Bourse de Toronto.

La société a annoncé mercredi qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 16,9 cents US par action, contre 15,4 cents US auparavant. Elle a également augmenté son programme de rachat d’actions pour racheter 10 % des actions en circulation, contre 5 % précédemment.

Profits et revenus en hausse

Gildan a affiché un bénéfice du quatrième trimestre de 173,9 millions US, ou 89 cents US par action, en hausse par rapport à celui de 67,4 millions US, ou 34 cents US par action, un an plus tôt.

Les ventes nettes pour le trimestre clos le 2 janvier ont atteint un record pour le quatrième trimestre de 784,3 millions US, en hausse de 14 % par rapport aux 690,2 millions US de la même période un an plus tôt.

La croissance trimestrielle des revenus a été propulsée par une augmentation de 17 % des ventes de vêtements de sport et des prix de vente nets plus élevés, tandis que les revenus des articles chaussants et des sous-vêtements ont grimpé de 3 %.

Sur une base ajustée, Gildan affirme avoir gagné 76 cents US par action, comparativement à 45 cents US par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 60 cents US par action et à des revenus de 735,6 millions US, selon les prévisions recueillies par la société de données financières Refinitiv.

Pour l’ensemble de l’exercice, Gildan a gagné 607,2 millions US ou 3,07 $ US par action, à partir de ventes de 2,9 milliards US, comparativement à une perte nette de 225,3 millions US, ou 1,14 $ US par action, sur un chiffre d’affaires de 1,98 milliard US en 2020.

Gildan a également annoncé la nomination de l’ancien dirigeant d’Unilever, Dhaval Buch, au conseil d’administration de la société. M. Buch siégera au comité de gouvernance et de responsabilité d’entreprise du conseil.