Dans ses résultats annuels de 2021 publiés mercredi, le Mouvement Desjardins affiche des excédents en hausse à un rythme deux fois plus élevé que la croissance de ses revenus d’exploitation.

Encouragée par des résultats forts en sortie de pandémie, la direction du Mouvement Desjardins se remet à l’affût d’occasions de croissance par fusions et acquisitions.

Martin Vallières La Presse

Avec une attention particulière dans le secteur de l’assurance de dommages au Canada, où on s’attend à une reprise de la « phase de consolidation » mise au ralenti durant la période de pandémie.

« Oui, nous sommes à l’affût d’opportunités de croissance par acquisitions et par partenariats, comme nous en avons fait il y a quelques années avec d’autres coopératives financières au Canada », a répondu Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, à une question de La Presse lors de la téléconférence sur les résultats de fin d’exercice 2021.

« En particulier, nous regardons ardemment pour participer à la consolidation du secteur de l’assurance dommages au Canada, dans la foulée de notre acquisition importante des activités canadiennes de State Farm en 2015. »

Sans révéler de projets qui seraient en cours, Guy Cormier a indiqué qu’il est « clair » que Desjardins veut se « maintenir parmi le top 3 de l’assurance dommages au Canada ». « Donc, c’est très certainement un secteur dans lequel nous souhaiterions faire des acquisitions », a-t-il ajouté.

D’ailleurs, la forte amélioration de la rentabilité du secteur de l’assurance de dommages chez Desjardins en 2021 – en hausse de 92 % à 1,19 milliard – s’est avérée une importante contribution à la croissance des excédents d’exploitation de toute la coopérative financière.

Résultats annuels

Dans ses résultats annuels de 2021 publiés mercredi, le Mouvement Desjardins affiche des excédents en hausse à un rythme deux fois plus élevé que la croissance de ses revenus d’exploitation.

Ces excédents avant ristournes aux membres ont atteint 2,94 milliards de dollars, en hausse de 523 millions ou 21 % par rapport au montant comptabilisé pour l’exercice 2020.

En comparaison, les revenus d’exploitation de Desjardins en 2021 ont crû de 11 %, ou 2 milliards, pour atteindre un montant record de 20,4 milliards.

Quant au montant des ristournes aux membres-clients des caisses populaires, Desjardins le comptabilise à hauteur de 387 millions en 2021, en hausse de 57 millions ou 17 % par rapport à l’exercice précédent.

Dans son analyse des résultats, la direction de Desjardins attribue la forte croissance des excédents à trois facteurs principaux : des coûts de sinistres (réclamations) moins importants dans le secteur Assurance de dommages, la croissance du revenu net d’intérêts et des autres revenus de services auprès de ses membres-clients, ainsi que la forte réduction de sa provision pour pertes sur prêts.

Cette provision est passée de 863 millions lors de la première année de pandémie en 2020 à seulement 69 millions un an plus tard en fin d’exercice 2021.

« Ça serait difficile d’aller plus bas que ça », a admis Réal Bellemare, vice-président exécutif et chef de l’exploitation de Desjardins.

Pas d’inquiétudes sur la capacité de remboursement

D’ailleurs, la haute direction de Desjardins ne craint pas une augmentation du nombre d’emprunteurs en difficulté en raison d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt.

« C’est certain que la remontée des taux d’intérêt et l’inflation pourraient avoir un impact, mais l’impact le plus important pour des pertes de crédit, c’est le taux d’emploi », a indiqué M. Bellemare.

« Présentement, nous sommes dans une situation où on est quasiment à un niveau de plein emploi. Tant et aussi longtemps que les gens travaillent, la population est capable d’absorber un taux d’intérêt un peu plus élevé. Elle est capable d’absorber l’inflation. »

Avec La Presse Canadienne