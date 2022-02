Les années de croissance anémique sont-elles enfin chose du passé chez Molson Coors ? En tous les cas, les résultats financiers du quatrième trimestre laissent espérer un avenir meilleur.

André Dubuc La Presse

D’abord, le chiffre d’affaires est en hausse de 14,2 %, à 2,6 milliards US. On ne se souvient plus la dernière fois que les ventes trimestrielles du brasseur recyclé en entreprise de boissons ont connu une telle croissance. Ensuite, le profit atteint 109,5 millions US. Au même trimestre l’an dernier, la société brassicole avait plutôt déclaré une perte abyssale de 1,5 milliard US.

Molson Coors s’est diversifiée dans les dernières années dans la production d’eaux pétillantes alcoolisées et autres boissons avec et sans alcool.

La Presse avait d’ailleurs publié en septembre dernier un dossier sur le virage stratégique fort prometteur de l’entreprise dont les origines remontent à l’époque du régime anglais.

Sur le plan de la santé financière, l’endettement, toujours élevé, a continué de diminuer. La dette nette s’élève maintenant à 3,14 fois le bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement ajusté. L’objectif est faire passer ce ratio sous la barre des trois fois cette année.

Pour l’exercice 2022, la société prévoit une croissance des ventes autour de 5 % et de 5 à 9 % des profits avant impôt, à taux de change constant.

Les investisseurs prennent des notes. Depuis son creux récent à 42,60 $ US, le 20 décembre dernier, le prix de l’action est en hausse de 18 %. Mardi matin, le titre prenait près de 4 % à 50,33 $ US. Au cours des 52 dernières semaines, son prix a évolué dans une fourchette de 42 $ US à 61 $ US.

Le conseil d’administration a voté pour la hausse du dividende à 0,38 $ US, en hausse de 12 %. Au prix actuel, le dividende livre un rendement courant de 3 %.