(New York) Le spécialiste américain des équipements de maison Home Depot a pour la première fois l’an dernier dégagé un chiffre d’affaires supérieur à 150 milliards de dollars, confirmant le fort intérêt pour ses produits et services depuis le début de la pandémie.

Agence France-Presse

D’octobre à décembre, le chiffre d’affaires du groupe d’Atlanta (Géorgie) s’est lui établi à 35,7 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street, selon des résultats communiqués mardi.

À nombre de magasins équivalents, les recettes ont augmenté de 7,6 % aux États-Unis et de 8,1 % dans le monde. En plus des États-Unis, Home Depot est présent au Canada et au Mexique.

Home Depot fait partie des grands gagnants de la pandémie pendant laquelle de nombreux Américains confinés ou limités dans leurs déplacements ont engagé des travaux domestiques.

L’entreprise a aussi profité de la hausse des prix de l’immobilier, qui a incité des propriétaires à rénover et améliorer leurs biens pour leur faire gagner encore plus de valeur.

Le bénéfice net trimestriel de Home Depot a atteint 3,4 milliards de dollars au dernier trimestre 2021 et 16,4 milliards de dollars sur l’année.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le profit trimestriel est de 3,21 dollars et le profit annuel de 15,53 dollars, davantage que prévu.

L’entreprise a aussi annoncé une hausse de 15 % de son dividende trimestriel, le portant à 1,90 dollar par action.

Pour 2022, Home Depot prévoit une légère croissance de son chiffre d’affaires.

Malgré ces bons résultats, l’action perdait environ 3 % à Wall Street dans les échanges électroniques précédant l’ouverture, entraînée par la baisse générale de la Bourse new-yorkaise.