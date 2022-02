Air Canada exploite 27 avions A220-300, la plus grande version de la famille. Six appareils seront livrés en 2022. La compagnie aérienne recevra six A220-300 en 2024 et six autres en 2025.

Air Canada change son fusil d’épaule et recevra bel et bien 45 avions A220 d’Airbus, comme cela était prévu en 2016, lorsque le transporteur aérien avait annoncé sa commande pour l’ancienne C Series de Bombardier.

Julien Arsenault La Presse

Le mois dernier, l’entreprise a décidé de reprendre 10 A220 en plus des deux autres appareils annoncés l’an dernier. L’information est passée plutôt inaperçue, mais elle a été divulguée par Air Canada vendredi dernier, dans son rapport financier visant à faire le point sur ses résultats du quatrième trimestre.

« Ces 12 avions sont ceux qu’Air Canada avait auparavant renoncé à acheter aux termes d’une modification au contrat d’achat conclu avec Airbus en novembre 2020 », est-il écrit.

En évoquant les turbulences provoquées par la pandémie de COVID-19, la plus importante compagnie aérienne au pays avait signalé son intention de retirer 12 appareils de son contrat. Airbus n’avait toutefois jamais officiellement annulé les commandes.

Le carnet de commandes de l’A220 totalise 745 avions, ce qui couvre plusieurs années de production.

En 2016, l’engagement d’Air Canada à l’endroit de ce qui s’appelait alors la C Series s’était avéré crucial pour la survie du programme.

« Nous sommes heureux de la décision de notre client d’aller de l’avant avec la livraison de l’ensemble des 45 avions prévus dans le contrat initial », a souligné la cheffe des communications d’Airbus Canada, Annabelle Duchesne, dans une déclaration.

Air Canada exploite 27 avions A220-300, la plus grande version de la famille. Six appareils seront livrés en 2022. La compagnie aérienne recevra six A220-300 en 2024 et six autres en 2025.

Dans son rapport trimestriel, Air Canada souligne qu’elle dispose également d’options pour acquérir 30 A220-300 supplémentaires.

Le 4 février dernier, Airbus (1,2 milliard) et le gouvernement Legault (380 millions) avaient confirmé un investissement conjoint de 1,5 milliard pour accélérer la cadence de production de l’A220 – l’élément sur lequel mise l’avionneur européen pour permettre au programme d’être rentable vers 2025.

Airbus livrera bientôt six appareils par mois : quatre à Mirabel et deux à Mobile. Le rythme doit progressivement s’établir à 14 avions mensuellement vers 2025.

En acceptant d’investir à nouveau, l’État québécois, qui avait déjà investi 1,3 milliard dans l’ancienne C Series, conserve sa participation de 25 % dans le programme. Airbus devra également patienter quatre années de plus, jusqu’en 2030, avant d’avoir l’occasion de racheter la participation de son partenaire.

Si l’A220 atteint ses objectifs, sa valeur devrait augmenter, ce qui devrait permettre à Québec de ne pas se retrouver les mains vides.