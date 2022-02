(Montréal) L’action Uni-Sélect a bondi de 14 % tandis que le distributeur de peintures automobiles envoie le signal qu’il est prêt à refaire des acquisitions. L’entreprise de Boucherville a également dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Maintenant que le bilan de la société s’est amélioré, la direction « commence » à envisager des occasions d’acquisitions « stratégiques », a dit Brian McManus, le président exécutif et chef de la direction.

« Nous voyons des occasions de différentes tailles à travers nos trois divisions et nous allons nous montrer disciplinés avec notre capital et le diriger vers les occasions que nous jugeons les plus appropriées », a précisé le chef de la direction lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du quatrième trimestre.

Zachary Evershed, de Financière Banque Nationale, voit d’un œil positif l’idée qu’Uni-Sélect reprenne le train des acquisitions. « Ça représente un changement très attendu d’une histoire de redressement vers une histoire de croissance. »

La société serait dans une bonne posture financière, ajoute l’analyste financier. Il souligne que le ratio dette nette/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) est passé de 2,3 fois à 2,1 fois en trois mois. L’entreprise parvient à le faire en même temps qu’elle investit dans la modernisation de sa flotte et dans la technologie. « L’entreprise a la forme du combattant pour poursuivre des acquisitions. »

Sans évoquer de cibles précises, le chef des finances, Anthony Pagano, a dit qu’il n’avait pas l’intention de faire l’erreur de se « surendetter » comme Uni-Sélect l’a déjà fait par le passé. « Nous avons réussi à faire le travail pour nous sortir d’une situation où nous étions trop endettés, a dit celui qui est entré en poste en 2021. Nous ne sommes pas pressés de revenir à ce seuil. Nous serons très prudents et penserons à la structure de notre capital dans le futur. »

En dépit des difficultés

Uni-Sélect a dévoilé, vendredi, des résultats supérieurs aux attentes, malgré la pénurie de main-d’œuvre et les difficultés de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise affiche un bénéfice net de 9 millions US par rapport à une perte de 14,1 millions US à la même période l’an dernier.

Le bénéfice ajusté par action s’établit à 36 cents, comparativement à une perte de 1 cent. Les revenus, pour leur part, sont en hausse 9,3 % à 400 millions US.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 15 cents et des revenus de 393 millions US, selon Refinitiv.

La société a souligné que la demande et les prix sont en hausse tandis que les marchés globaux connaissent une reprise. Elle indique que « des économies d’échelle » lui ont permis d’augmenter ses marges. « Le quatrième trimestre était impressionnant, surtout en tenant compte des vents de face provenant de la chaîne d’approvisionnement et du marché du travail », réagit Daryl Young, de Valeurs mobilières TD.

M. McManus anticipe que l’inflation sera plus intense en 2022 et que la rareté de main-d’œuvre et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement continueront. Il s’attend toujours à une augmentation « modeste » des revenus en 2022 et à une augmentation du bénéfice ajusté par action.

À un analyste qui lui demandait si l’entreprise était en mesure de refiler la facture inflationniste à ses clients, M. Pagano a répondu qu’il déployait tous les efforts pour continuer d’améliorer les marges de l’entreprise. « Dans certains segments de l’entreprise, c’est plus facile de refiler la facture que dans d’autres. Jusqu’à maintenant, nous sommes satisfaits de ce que l’équipe est parvenue à faire à cet égard. »

À la fermeture, l’action gagne 3,25 $, ou 14,31 %, à 25,96 $ à la Bourse de Toronto.