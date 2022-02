En dévoilant une perte réduite au quatrième trimestre, le président et chef de la direction de l’entreprise, Michael Rousseau, a exhorté le gouvernement Trudeau à mettre fin aux exigences de test pour les voyageurs qui souhaitent entrer au Canada.

(Montréal) La reprise, légèrement freinée par le variant Omicron, est synonyme de rappels chez Air Canada. Malgré tout, le plus important transporteur au pays ambitionne d’avoir moins d’employés qu’avant la pandémie lorsque ses activités seront revenues à la normale.

Plus de 10 000 employés ont été rappelés l’an dernier et on dénombrait quelque 25 000 salariés à temps plein à la fin de la dernière année. D’autres embauches sont à prévoir puisque la société bonifie sa capacité, mais la cadence est appelée à ralentir.

« Lorsque nous reviendrons au niveau de 2019, nous espérons avoir légèrement moins d’employés, ce qui démontrera les gains d’efficacité que nous avons réalisés dernièrement », a affirmé le président et chef de la direction d’Air Canada, Michael Rousseau, vendredi, au cours d’une conférence téléphonique visant à discuter du quatrième trimestre.

Celui-ci répondait à la question d’un analyste qui s’interrogeait sur la croissance du nombre de salariés au sein au sein de la compagnie aérienne, qui a réduit sa perte au quatrième trimestre en plus de dépasser les attentes.

Air Canada comptait quelque 33 300 employés à temps plein à la fin de 2019 et avant la pandémie, qui a contraint l’ensemble de l’industrie à procéder à des licenciements massifs dans la foulée de la fermeture des frontières pour tenter de contenir la propagation de la COVID-19.

Je ne crois pas que nous aurons le même nombre d’employés. Mais nous cherchons à poursuivre notre croissance, au-delà des niveaux de 2019. Nous continuerons donc à ajouter du personnel. Michael Rousseau, président et chef de la direction d’Air Canada

Signaux encourageants

Le variant Omicron, qui a provoqué un resserrement temporaire des mesures sanitaires, a contraint Air Canada à annuler 36 % de ses vols en janvier par rapport à ce qui était prévu en octobre dernier. En date du 28 janvier, plus de 43 300 vols avaient été annulés depuis le début de l’année, selon les données compilées par la firme de données Cirium.

Au quatrième trimestre, la capacité d’Air Canada était 47 % de ce qu’elle était à la même période en 2019 – avant l’arrivée du nouveau coronavirus.

Puisque l’heure est au déconfinement, les consommateurs semblent avoir retrouvé le goût de voyager et la cadence des réservations est à la hausse dans presque tous les marchés, à l’exception de l’Asie-Pacifique, selon l’entreprise.

Les réservations s’effectuent un peu plus à l’avance.

« On remarque que les consommateurs ont confiance et qu’ils peuvent planifier leur été sans craindre que leurs plans ne soient affectés », a souligné la vice-présidente des affaires commerciales de l’entreprise, Lucie Guillemette.

Pendant le dernier trimestre de l’exercice, les « produits passagers perçus d’avance » — les revenus récoltés grâce à la vente de billets — ont augmenté de 400 millions. M. Rousseau estime que cela signifie que les voyageurs ont simplement retardé, plutôt que d’annuler, leurs plans.

Néanmoins, la reprise tarde à se manifester du côté de la clientèle d’affaires, névralgique pour les marges des transporteurs aériens. Le portrait s’améliore chaque semaine, d’après Mme Guillemette.

« Les récents assouplissements des restrictions de voyage au Canada stimulent la demande, estime l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale. Nous anticipons que les tests de dépistages soient éliminés dans les mois à venir. »

À compter du 28 février, les voyageurs auront le choix entre passer un test PCR ou un test antigénique avant de prendre un vol à destination du Canada. De plus, les enfants de moins de 12 ans n’auront plus à se placer en quarantaine au retour de voyage.

M. Rousseau a salué les assouplissements, mais il estime, à l’instar de l’industrie, que le temps est venu de cesser d’exiger des tests de dépistage pour les voyageurs pleinement vaccinés.

« Si les bars et grands évènements publics peuvent rouvrir à pleine capacité, et si certaines provinces comme le Québec et l’Ontario peuvent mettre fin au passeport vaccinal, il n’y a aucune raison [de continuer d’imposer des exigences] pour les voyages », a-t-il estimé.

Perte réduite

Air Canada a dépassé les attentes en réduisant sa perte d’exploitation de moitié au quatrième trimestre, qui a été de 503 millions. La perte ajustée par action s’est établie à 1,56 $ par action, par rapport à 4,08 $ lors des trois derniers mois de 2020.

De leur côté, les revenus ont plus que triplé pour atteindre 2,7 milliards. La division cargo d’Air Canada, sur laquelle mise l’entreprise dans le cadre de son redressement, a généré des recettes d’environ un demi-milliard de dollars au quatrième trimestre.

À la Bourse de Toronto, vendredi avant-midi, l’action d’Air Canada cotait à 25,50 $, en hausse de 87 cents, ou 3,5 %.