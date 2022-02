PHOTO MATT ROURKE, ASSOCIATED PRESS

(New York) Walmart a dévoilé jeudi des résultats et des prévisions meilleurs que prévu, le géant américain de la distribution parvenant à gérer les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les dépenses liées à la pandémie tout en tentant de limiter les hausses de prix.

Agence France-Presse

Le groupe dit continuer à se concentrer sur les prix compétitifs, ce qui lui a notamment permis de gagner des parts de marché dans la partie alimentation aux États-Unis au quatrième trimestre de son année comptable se terminant fin janvier.

Il estime avoir parallèlement « plutôt bien fait face aux coûts plus élevés dans la chaîne d’approvisionnement et aux défis liés à la pandémie ».

À l’approche des fêtes, Walmart a notamment affrété ses propres bateaux pour s’assurer d’avoir des rayons remplis.

Ses dépenses salariales ont augmenté aux États-Unis, en raison notamment de la hausse des congés de maladie liée au variant Omicron.

Mais les consommateurs ont dans le même temps continué à dépenser allègrement, et le chiffre d’affaires des magasins Walmart aux États-Unis a progressé de 6 %.

Le chiffre d’affaires du groupe en dehors du pays s’est replié de 23 %, en raison principalement de la cession de magasins au Royaume-Uni, au Japon et en Argentine.

Dans les magasins Sam’s Club, le chiffre d’affaires a augmenté de 17 %, tiré par une hausse du nombre de transactions et du prix moyen du caddie, ainsi que par l’inflation et certaines aides du gouvernement.

Au quatrième trimestre de son année comptable se terminant fin janvier, le chiffre d’affaires total de Walmart a progressé de 0,5 % à 152,9 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 3,6 milliards de dollars.

Sur l’ensemble de l’année, le groupe de supermarchés a réalisé un chiffre d’affaires de 572,8 milliards de dollars, en hausse de 2,4 %, assorti d’un bénéfice net de 13,7 milliards.

Et pour l’année en cours, Walmart prévoit une hausse de ses ventes de 3 % et une progression de son bénéfice par action de 5 % à 6 %, ce qui est un peu au-dessus des anticipations des analystes.

Pour éviter que les rayons ne soient dégarnis, le groupe a gonflé ses stocks dans les magasins, qui s’affichaient au quatrième trimestre en hausse de 26 % dans le monde. Cette progression a été alimentée par le coût plus élevé des biens et du transport.

L’action du groupe prenait plus de 2 % dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance.