(Montréal) La Société québécoise du cannabis a affiché jeudi un bénéfice en hausse de 13,3 % pour son troisième trimestre, pendant lequel ses ventes ont progressé de 10,0 %.

La Presse Canadienne

La société d’État a réalisé un profit net de 26,4 millions pour son trimestre clos le 1er janvier, ce qui se comparait à un bénéfice de 23,3 millions pour la même période un an plus tôt.

Les ventes de la SQDC ont atteint 190,5 millions, alors qu’elles avaient été de 173,0 millions pendant les trois derniers mois de 2020.

La SQDC a principalement attribué cette croissance de son chiffre d’affaires à l’ouverture de nouvelles succursales et à la migration de consommateurs provenant du marché illicite.

Le nombre de succursales de la société a grimpé à 81 à la fin du plus récent trimestre, tandis qu’il était de 56 à pareille date l’an dernier. Quatre nouveaux magasins ont ouvert leurs portes au troisième trimestre.

En outre, l’ouverture d’une succursale à Chibougamau, le 15 octobre, fait en sorte que la Société est désormais présente dans chacune des régions administratives de la province.

Les ventes en succursale ont grimpé de 13,6 % au plus récent trimestre, par rapport à la même période un an plus tôt, mais les ventes en ligne ont plongé de 30,7 % à 9,6 millions.

Les charges nettes de la SQDC ont totalisé 27,6 millions, ce qui représentait une proportion de 14,5 % des ventes.

Les revenus gouvernementaux tirés de l’exploitation — les taxes à la consommation des deux paliers de gouvernement et la taxe d’accise —, ont totalisé environ 56,3 millions au plus récent trimestre.