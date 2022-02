La firme montréalaise Innocap de technologie financière en gestion d’investissements alternatifs réalise une énorme poussée de croissance avec l’acquisition de la filiale HedgeMark de la banque américaine BNY Mellon.

Martin Vallières La Presse

Avec cette acquisition, Innocap accroît de 10 à 50 milliards US la quantité de ses actifs sous gestion provenant d’une clientèle internationale de gros investisseurs institutionnels et de caisses de retraite.

Aussi, les activités d’Innocap et de ses 300 employés s’étendront désormais de son siège social à Montréal vers six bureaux internationaux situés aux États-Unis (New York et Boston), en Irlande (Dublin), en Pologne et en Inde.

« Cette acquisition de HedgeMark rehausse et consolide notre position de meneur mondial dans le marché des plateformes technologiques de gestion des investissement en actifs alternatifs et non-conventionnels », explique François Rivard, président et chef de la direction d’Innocap, lors d’un entretien avec La Presse.

« Avec HedgeMark, nous gagnons beaucoup en capacité de développement tout en conservant notre agilité d’exécution en fonction des besoins de chaque client. Et ce, alors que les gros investisseurs institutionnels et les grandes de caisses de retraite de partout dans le monde s’adressent de plus en plus à des firmes spécialisées comme Innocap afin d’avoir plus de contrôle et de visibilité sur la gestion de risque de leurs investissements dans des actifs alternatifs. »

Méconnue hors du milieu de la haute-finance à Montréal, Innocap est une firme de technologie financière spécialisée dans la confection et la gestion de produits d’investissement en actifs dits « alternatifs » pour le marché des gros investisseurs d’envergure institutionnelle.

Ces produits et services d’investissement faits sur mesure concernent surtout les placements en produits dérivés, en titres d’énergie et d’infrastructures, ainsi que des fonds de couverture spécialisés et des titres intermédiaires pour des placements à l’étranger.

Injection de capital

Créée au sein de la Banque Nationale, Innocap a acquis son indépendance corporative en 2018 lors d’un rachat par ses dirigeants appuyés de capitaux investis par la Caisse de dépôt et placement du Québec et la financière française BNP Paribas.

Quatre ans plus tard, l’acquisition par Innocap de la filiale HedgeMark chez BNY Mellon s’accompagne d’un autre renforcement de son capital-actions par l’entrée d’investisseurs de haut niveau.

D’une part, l’acquisition de HedgeMark sera réglée en partie par une prise de participation de BNY Mellon au capital-actions d’Innocap, à hauteur de 19 %.

Cette banque d’investissement d’envergure aux États-Unis s’ajoutera ainsi à la Caisse de dépôt et placement parmi les actionnaires principaux chez Innocap. La Caisse réinvestit d’ailleurs chez Innocap pour maintenir sa participation à hauteur de 30 %.

D’autre part, deux investisseurs québécois d’importance, le Fonds de solidarité et Gestion d’actifs mondiale Walter, se joignent à l’actionnariat d’Innocap.

Ils investissent respectivement à hauteur de 12 % et de 10 % du capital-actions d’Innocap, se retrouvant ainsi aux côtés de BNP Paribas, déjà à 7 %, et d’un bloc de 25 % des actions détenues parmi les hauts dirigeants d’Innocap et de HedgeMark.

De l’avis de Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec à la Caisse de dépôt et placement, « cette acquisition transformative menée par Innocap » permet la « création d’un nouveau leader mondial basé au Québec. »

Chez la banque américaine BNY Mellon, le chef mondial des services en fonds de placement, Alan Flanagan, indique dans un communiqué qu’il a « hâte de collaborer avec une organisation aussi novatrice qu’Innocap, car nous demeurons déterminés à demeurer un fournisseur de premier plan dans le secteur de l’investissement alternatif. »