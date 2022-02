La firme montréalaise de gestion d’investissement alternatif Innocap acquiert la filiale HedgeMark de la banque américaine BNY Mellon.

Martin Vallières La Presse

Avec cette acquisition, Innocap rehausse à 50 milliards US la valeur des actifs internationaux sous gestion, soit l’équivalent de 63 milliards CA.

La transaction d’une valeur non divulguée sera réglée en partie par une prise de participation de BNY Mellon au capital-actions d’Innocap.

BNY Mellon s’ajoutera ainsi à la liste des actionnaires d’Innocap, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui réinvestit d’ailleurs chez Innocap.

Deux autres investisseurs québécois d’importance, le Fonds de solidarité et Gestion d’actifs mondiale Walter, se joindront aussi à l’actionnariat d’Innocap, aux côtés de ses hauts dirigeants et ceux de HedgeMark.

Avec cette acquisition, les activités d’Innocap et de ses 300 employés s’étendront de son siège social à Montréal vers six bureaux internationaux situés aux États-Unis (New York et Boston), en Irlande (Dublin), en Pologne et en Inde.

De l’avis de François Rivard, président et chef de la direction d’Innocap, « cette alliance étroite (avec HedgeMark) va créer une plateforme agile en investissement alternatif, adaptable et à la fine pointe du secteur. Chez la clientèle (d’investissement) institutionnelle, la tendance n’est plus aux fonds amalgamés, mais aux plateformes d’investissement (plus spécialisées), car ils souhaitent avoir un meilleur contrôle et une plus grande visibilité sur leurs placements. »

Chez la banque américaine BNY Mellon, le chef mondial des services en fonds de placement, Alan Flanagan, indique par voie de communiqué qu’il a hâte de « collaborer avec une organisation aussi novatrice qu’Innocap, car nous demeurons déterminés à demeurer un fournisseur de premier plan dans le secteur de l’investissement alternatif. »

Par ailleurs, à la Caisse de dépôt et placement, la première vice-présidente et cheffe des placements au Québec, Kim Thomassin, estime que cette « acquisition transformative menée par Innocap » permet la « création d’un nouveau leader mondial basé au Québec. »