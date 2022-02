(Toronto) Canadian Tire a surpassé les attentes jeudi en dévoilant un profit et des revenus du quatrième trimestre en hausse par rapport à la même période un an plus tôt, aidé par de plus fortes ventes dans ses magasins ouverts depuis au moins un an.

La Presse Canadienne

Le détaillant a fait état d’un profit net attribuable aux actionnaires de 508,5 millions, soit 8,34 $ par action, pour son plus récent trimestre, en hausse par rapport à celui de 488,8 millions, ou 7,97 $ par action, pour les trois derniers mois de 2020.

Les revenus du trimestre clos le 1er janvier ont totalisé 5,14 milliards, comparativement à ceux de 4,87 milliards amassés un an plus tôt.

Les ventes des magasins Canadian Tire ont progressé de 3,4 % et celles des magasins ouverts depuis au moins un an ont bondi de 9,8 %, tandis que les ventes de l’enseigne SportChek ont gagné 5,8 %, ou 15,9 % sur une base comparable. Les ventes des magasins l’Équipeur ont avancé de 9,6 % et celles des établissements ouverts depuis au moins un an ont pris 15,0 %.

Sur une base normalisée, Canadian a indiqué avoir gagné 8,42 $ par action, par rapport à un bénéfice normalisé de 8,40 $ un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 6,70 $ par action et à des revenus de 4,76 milliards, selon les prévisions recueillies par la firme de recherche Refinitiv.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : CTC. A)