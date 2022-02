La société spécialisée dans les services de commerce électronique a réalisé une perte nette de 371,3 millions US, ou 2,95 $ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Son résultat a été tiré vers le bas par une perte latente de 509,7 millions US sur des placements en actions et d’autres investissements.

(Ottawa) Shopify a affiché mercredi une perte pour son quatrième trimestre, après avoir enregistré une perte latente sur divers investissements, mais ses revenus ont grimpé de plus de 40 % par rapport à la même période un an plus tôt et ses résultats ont surpassé les attentes.

La Presse Canadienne

La société spécialisée dans les services de commerce électronique a réalisé une perte nette de 371,3 millions US, ou 2,95 $ US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. Son résultat a été tiré vers le bas par une perte latente de 509,7 millions US sur des placements en actions et d’autres investissements.

Ce résultat se comparait à un bénéfice net de 123,9 millions US, ou 99 cents US par action, pour le quatrième trimestre de 2020.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,38 milliard US, comparativement à ceux de 977,7 millions US de la même période un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Shopify a gagné 1,36 $ US par action au plus récent trimestre, comparativement à un profit ajusté de 1,58 $ US par action au quatrième trimestre de 2020.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 1,24 $ US par action et à des revenus de près de 1,33 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.