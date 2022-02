RBI a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 179 millions US, ou 57 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 91 millions US, ou 30 cents US par action, réalisé un an plus tôt.

(Toronto) La société mère de Tim Hortons a annoncé mardi une hausse de son dividende, alors qu’elle dévoilait un bénéfice et des revenus du quatrième trimestre en hausse par rapport à la même période l’an dernier, et supérieurs aux attentes.

La Presse Canadienne

Restaurant Brands International, qui détient aussi les enseignes Burger King et Popeyes Louisiana Kitchen, versera désormais un dividende trimestriel de 54 cents US par action, comparativement à celui de 53 cents US par action qui prévalait jusqu’à maintenant.

RBI a affiché un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 179 millions US, ou 57 cents US par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse par rapport à celui de 91 millions US, ou 30 cents US par action, réalisé un an plus tôt.

Les revenus trimestriels ont totalisé 1,55 milliard US, comparativement à 1,36 milliard US au quatrième trimestre de 2020.

En excluant les éléments non récurrents, RBI a affiché un profit ajusté par action de 74 cents US à son plus récent trimestre, une amélioration par rapport à celui de 53 cents US de la même période un an plus tôt.

Les analystes misaient en moyenne sur un profit ajusté de 69 cents US par action et sur des revenus de 1,52 milliard US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.