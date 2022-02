Un magasin IKEA plus petit, où les clients devront se présenter sur rendez-vous non pas pour acheter des boulettes de viande ou une étagère, mais plutôt pour planifier un projet de cuisine ou de salle de bain. Voilà les services qui seront offerts au Centre de planification d’IKEA qui ouvrira ses portes cet été à Boisbriand. Il s’agit du premier concept du genre au pays.

Nathaëlle Morissette La Presse

D’autres centres verront le jour au cours des prochaines années dans la grande région de Montréal. « Le centre de planification de Boisbriand offrira des services de planification sur rendez-vous seulement afin d’offrir une expérience personnalisée. Il présentera une sélection d’articles soigneusement choisis que les clients pourront toucher et essayer. Les articles et les produits alimentaires IKEA ne pourront pas être emportés immédiatement », peut-on lire dans le communiqué de l’entreprise diffusé mardi.

« Depuis le début de la pandémie, plus de 60 % des Canadiens ont apporté des modifications à leur maison afin de répondre à de nouveaux besoins et de réaliser leurs rêves, a pour sa part déclaré Eri Mathy, directrice nationale du développement commercial et de la transformation chez IKEA Canada. La vie à la maison n’a jamais été aussi importante. Le centre de planification IKEA n’est qu’une de nombreuses façons dont nous transformons notre entreprise pour offrir de nouveaux points de contact et services aux clients afin de répondre à leurs besoins et d’offrir des articles d’ameublement abordables et pertinents. »

Les achats effectués pourront ensuite être livrés directement chez le consommateur. Près d’une trentaine de centres sont actuellement en opération à travers le monde notamment à Moscou, Copenhague, Berlin, Londres et New York.