(Montréal) Produits forestiers Résolu a annoncé lundi avoir conclu deux acquisitions, faisant valoir que celles-ci amélioreraient la compétitivité de son secteur de produits du bois.

La Presse Canadienne

Un des deux accords conclus par la société montréalaise vise l’achat de la participation de 50 % qu’elle ne détient pas dans deux coentreprises avec Louisiana-Pacific pour une somme de 50 millions. Ces deux projets produisent des poutrelles en I dans la région du Lac-Saint-Jean.

Résolu exploite les installations tandis que Louisiana-Pacific en vend les produits. Cette dernière a accepté de rester le distributeur exclusif des produits du bois d’ingénierie provenant des deux installations, qui emploient 175 personnes.

Résolu a aussi annoncé l’acquisition d’une centrale de cogénération de Boralex à Senneterre, pour une somme non précisée.

L’acquisition de l’installation de 34,5 mégawatts, adjacente à une scierie de Résolu, maximisera l’utilisation de la biomasse de ses activités régionales, générera de l’énergie verte et créera une plateforme pour la croissance future dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les acquisitions, qui sont assujetties à l’approbation des autorités réglementaires, devraient être conclues dans la première moitié de 2022 et seront financées au moyen de l’encaisse disponible de Résolu.

« En acquérant la participation restante de 50 % dans le partenariat d’entreprises fabriquant des poutrelles en I, nous consolidons notre présence dans le segment attrayant et en pleine croissance des produits du bois d’ingénierie grâce à des actifs que nous connaissons bien et à une main-d’œuvre talentueuse et dévouée de plus de 175 personnes », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction de Résolu, Rémi Lalonde.