On veut s’inspirer de succès internationaux comme Lightspeed (notre photo), Nuvei et Dialogue pour aider quelque 80 entreprises en forte croissance à atteindre une valorisation boursière de 1 milliard de dollars avec le nouveau programme Hypercroissance Québec.

Québec lance un nouveau programme, Hypercroissance Québec, dont l’objectif sera d’accompagner près de 80 potentielles licornes d’ici deux ans.

Karim Benessaieh La Presse

Doté d’un financement de 6,5 millions et géré par Startup Montréal, un organisme à but non lucratif, Hypercroissance Québec veut offrir du mentorat et développer les équipes de direction de ces entreprises dont la valeur boursière pourrait dépasser le milliard de dollars, a-t-on annoncé ce lundi en conférence de presse.

« Encourager l’innovation et les nouvelles technologies des entreprises, ça fait partie de notre mission, a expliqué par communiqué Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie. Avec cette contribution, nous allons aider les entreprises québécoises émergentes à prendre leur place à l’international. D’ici deux ans, on vise à ce que les entreprises en hypercroissance doublent leurs ventes et triplent leurs exportations. »

Les 25 premières entreprises québécoises innovantes en forte croissance, appelées « scaleups », seront identifiées d’ici mai prochain. On veut s’inspirer de succès internationaux comme Lightspeed, Nuvei et Dialogue pour les aider à croître. « Nous avons travaillé avec des “scaleups” au cours des derniers mois afin de mieux comprendre les facteurs de réussite de leur croissance mondiale, tout en demeurant basées ici plutôt que d’être vendues à des entreprises américaines ou de quitter le Québec, précise par communiqué Liette Lamonde, directrice générale de Startup Montréal. Trouver les cadres, les coachs et les mentors appropriés qui peuvent les aider à atteindre l’hypercroissance est un défi pour ces entreprises. »

Le programme, soutenu par Investissement Québec International et des partenaires comme Global Entrepreneurship Network (GEM), compte sur un engagement financier d’un million de dollars sur cinq ans du Mouvement Desjardins, ainsi que d’un soutien financier de BDC Capital. « Pour propulser les startups sur la scène mondiale, la contribution de la communauté des affaires est primordiale, estime Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président Services aux entreprises au Mouvement Desjardins. La collaboration historique entre Desjardins et Startup Montréal rend ce partenariat tout naturel. »