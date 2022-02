L'opération n'entraîne aucune mise à pied

Richard Dufour La Presse

Une importante réorganisation au Mouvement Desjardins a été communiquée aux employés jeudi après-midi. Elle est sans répercussion sur l’effectif total de l’organisation.

La structure organisationnelle est modifiée de manière à améliorer la cohésion et l’efficacité entre les équipes, mais aussi pour aider l’organisation à mieux atteindre ses cibles. Le remaniement touche surtout l’unité des services aux entreprises, qui prend de l’expansion, et celle du réseau des caisses et des services aux membres et clients.

Plus de 1000 personnes sont touchées par cette réorganisation qui se résume essentiellement à des déplacements d’équipes.

Les décisions prises n’entraînent aucune mise à pied, confirme la direction du groupe financier coopératif québécois.

« Ce sont des changements internes pour améliorer notre efficacité et qui concernent principalement deux premières vice-présidences », souligne le porte-parole, Jean-Benoit Turcotti.

« Au cours des derniers mois, de nombreux travaux d’analyse ont été entrepris conjointement par la première vice-présidence du réseau des caisses et des services aux membres et clients, et par la première vice-présidence des services aux entreprises dans le but d’optimiser leurs façons de faire communes et, ainsi, mieux servir les membres et clients particuliers et entreprises de Desjardins », précise-t-il.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Guy Cormier, directeur général du Mouvement Desjardins

« Nous souhaitons que nos efforts soient encore davantage intégrés entre les équipes de manufacture et de distribution, tant pour le réseau Desjardins qu’avec nos réseaux partenaires. »

Le centre d’affaires en ligne, par exemple, où près de 1000 personnes travaillent, était jusqu’à aujourd’hui sous la gouverne du réseau des caisses et des services aux membres et clients. Le centre d’affaires en ligne et ses activités, ainsi que tous les employés en soutien, sont transférés sous l’égide des services aux entreprises.

Ce remaniement est un geste significatif posé par le grand patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, à qui il reste deux ans à écouler à son second mandat de quatre ans. La Coopérative de Lévis limite à deux mandats la durée maximale d’une présidence.

Le Mouvement Desjardins est l’un des plus importants employeurs au Québec, avec un effectif d’environ 49 000 employés. L’organisation compte 7,5 millions de membres et clients et un actif total d’approximativement 362 milliards.