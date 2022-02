(Calgary) Enbridge a affiché vendredi un bénéfice du quatrième trimestre en hausse de 3 % par rapport à la même période un an plus tôt.

La Presse Canadienne

L’exploitant de pipelines a indiqué que son profit attribuable aux actionnaires ordinaires s’était établi à 1,84 milliard, soit 91 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre. En comparaison, il avait réalisé un bénéfice de 1,78 milliard, ou 88 cents par action, un an plus tôt.

Sur une base ajustée, Enbridge a indiqué avoir réalisé un bénéfice de 68 cents pour le trimestre, par rapport à celui de 56 cents des trois derniers mois de 2020.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 76 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Enbridge a indiqué qu’il allait de l’avant avec son projet de modernisation de son équipement de compression au Texas. Cet investissement de 400 millions US devrait augmenter la sécurité et la fiabilité du système et réduire les émissions de gaz à effet de serre, a fait valoir la société.

Elle dépensera aussi 100 millions US pour étendre son système de l’est du Texas afin de lui donner une capacité additionnelle et ainsi pouvoir répondre à la demande du nord-est des États-Unis en gaz naturel.