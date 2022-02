(Toronto) Cineplex a réduit sa perte du quatrième trimestre à 21,8 millions, soutenue par la sortie de films populaires en octobre et en novembre, mais s’est heurtée aux fermetures et aux diminutions de capacité dans la plupart de ses salles à la fin décembre.

La Presse Canadienne

L’exploitant de salles de cinéma a précisé vendredi que sa perte par action s’était chiffrée à 34 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, ce qui se comparait à une perte de 230,4 millions, ou 3,64 $ par action, pour les trois derniers mois de 2020.

Les revenus ont totalisé 300 millions, par rapport à 52,5 millions un an plus tôt, tandis que le nombre de visiteurs a bondi à 10,2 millions, alors qu’ils avaient été 800 000 au quatrième trimestre de 2020.

Les revenus du box-office ont grimpé à 125,9 millions au cours du quatrième trimestre, par rapport à ceux de 7,3 millions obtenus un an plus tôt, alors que les salles de cinéma étaient fermées pendant la plus grande partie du trimestre.

Les revenus des services alimentaires ont augmenté à 87,2 millions, par rapport à 10,5 millions un an plus tôt, et les revenus médiatiques ont atteint 32,8 millions, contre 12,5 millions pour les trois derniers mois de 2020.

Les revenus de divertissement ont grimpé à 45,1 millions alors qu’ils avaient été de 13,6 millions un an plus tôt, tandis que les autres revenus sont passés de 8,6 millions en 2020 à 8,9 millions au plus récent trimestre.