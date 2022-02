Le profit ajusté de Bombardier s’est établi à 80 millions US, ou trois cents US par action, comparativement à une perte de 475 millions US, ou 20 cents US, au quatrième trimestre l’an dernier.

Bombardier a livré moins de jets d’affaires au quatrième trimestre, mais ses efforts de réduction des coûts et une augmentation de ses marges lui ont permis d’afficher un profit ajusté. L’accélération des livraisons devrait s’accélérer en 2023.

Julien Arsenault La Presse

Pour le quatrième trimestre terminé le 31 décembre, l’avionneur québécois a vu ses revenus générés par les avions d’affaires fléchir de 24 %, à 1,87 milliard US.

L’entreprise a livré 38 appareils pendant les trois derniers mois de son année financière. C’est six de moins par rapport à la même période l’an dernier. Bombardier a livré 10 Global 7500 – son nouveau fer de lance – au quatrième trimestre.

Malgré tout, son profit ajusté s’est établi à 80 millions US, ou trois cents US par action, comparativement à une perte de 475 millions US, ou 20 cents US, au quatrième trimestre l’an dernier.

« Dans l’ensemble, nos résultats pour 2021 prouvent bien que notre plan nous donne à la fois la structure et l’agilité nécessaires pour gérer des obstacles externes et tirer parti de la reprise plus rapide que prévu de l’industrie », a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, dans un communiqué.

L’an dernier, les activités liées aux avions d’affaires ont généré des liquidités de 100 millions US – un indicateur suivi de près par les investisseurs et les analystes.

En ce qui a trait au quatrième trimestre, les analystes sondés par la firme de données Refinitiv anticipaient des revenus de 1,8 milliard US ainsi qu’une perte ajustée de trois cents US.

L’an dernier, Bombardier a livré 120 avions et s’attend à ce qu’elles augmentent légèrement cette année. À compter de 2023, la cadence devrait augmenter de 15 à 20 %, selon M. Martel.

Dans un contexte de forte demande pour les jets privés depuis le début de la pandémie, certains rivaux de Bombardier, comme Gulfstream et Textron, ont également indiqué qu’ils allaient livrer davantage d’appareils.