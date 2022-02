Le profit ajusté de Bombardier s’est établi à 80 millions US, ou trois cents US par action, comparativement à une perte de 475 millions US, ou 20 cents US, au quatrième trimestre l’an dernier.

Avec une demande qui ne dérougit pas dans l’aviation d’affaires, Bombardier livrera un peu plus de ses luxueux jets cette année et se prépare à une augmentation notable de sa cadence de production, ce qui est généralement synonyme de rappels d’employés mis à pied.

Julien Arsenault La Presse

En renouant avec les profits au quatrième trimestre en plus de dépasser les attentes des analystes, jeudi, l’avionneur québécois a indiqué que le nombre d’appareils construits devrait croître de 15 à 20 % dès 2023 dans ses usines situées à Montréal et Toronto.

« Nous sommes déjà complets pour 2022 », a lancé le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, au cours d’une conférence avec les analystes financiers.

L’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, estime que les livraisons pourraient ainsi osciller entre 138 et 144 jets en 2023.

Depuis le début de la pandémie, les ultrariches et les mieux nantis se sont tournés vers le transport privé pour se déplacer. Résultat : l’an dernier, une hausse de 7 % des vols effectués par les jets d’affaires a été enregistrée par rapport à 2019 – année où les niveaux records de 2008 –, selon les données de la firme d’analyse WingX.

Exclusivement recentrée vers les avions d’affaires depuis un an, Bombardier a vu son carnet de commandes croître d’environ 1,5 milliard US en 2021, ou 14 %, pour atteindre 12,2 milliards US. L’avionneur a remis 120 appareils à ses clients, un nombre qui devrait croître en 2022, essentiellement en raison d’une augmentation des livraisons des Challenger.

La multinationale québécoise n’est pas la seule à avoir bénéficié de l’engouement pour les avions d’affaires. Certains de ses concurrents, comme Gulfstream et Textron, ont accumulé les commandes et comptent produire un plus grand nombre d’avions.

Personne n’est toutefois à l’abri des turbulences à puisque les chaînes d’approvisionnement sont perturbées un peu partout sur la planète en raison de l’augmentation du prix des matières premières, de la rareté des matériaux chez les fournisseurs et des délais d’expédition.

« Il y a beaucoup de pression sur la chaîne d’approvisionnement, a reconnu M. Martel.

Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, Bombardier a affiché un profit net de 238 millions US, ou 9 cents US par action, alors que l’entreprise avait perdu 337 millions US, ou 18 cents US par action, à la même période il y a un an.

Ce résultat est en partie attribuable à une réduction des coûts et une amélioration de ses marges. Bombardier dit avoir économisé 135 millions US en 2021, soit 35 % de plus que ce qui était prévu. Elle prévoit réduire ses coûts de 250 millions US cette année.

Toutefois, ses revenus ont décliné de 24 %, à 1,87 milliard US, au quatrième trimestre. L’entreprise a livré 38 appareils pendant les trois derniers mois de son année financière. C’est six de moins par rapport à la même période l’année dernière.

Signe que les efforts de redressement commencent à porter leurs fruits, en 2021, les activités liées aux avions d’affaires ont généré des liquidités de 100 millions US – un indicateur suivi de près par les investisseurs et les analystes.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le profit ajusté du quatrième trimestre a été de 80 millions US, ou 3 cents US par action. Les analystes sondés par la firme de données Refinitiv anticipaient des revenus de 1,8 milliard US ainsi qu’une perte ajustée de trois cents US.