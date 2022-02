Le président de la plus grande entreprise de camionnage au Canada, TFI International, affirme que ses activités sont pratiquement intouchées par l’exigence vaccinale pour les camionneurs qui traversent la frontière canado-américaine.

Martin Vallières La Presse

Parce que la grande majorité de ses milliers de chauffeurs sont vaccinés contre la COVID-19, « la vaccination n’est pas du tout un enjeu chez TFI », a indiqué Alain Bédard lors de la téléconférence d’analystes sur les résultats trimestriels de fin d’année 2021.

M. Bédard a fait ce commentaire alors que l’un des plus importants liens de camionnage transfrontalier entre le Canada et les États-Unis – le pont « Ambassador » qui relie Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan – était partiellement bloqué pour la deuxième journée de suite par des opposants aux mesures sanitaires.

Aussi, le centre-ville d’Ottawa est paralysé depuis une dizaine de jours par des manifestations d’opposants aux mesures sanitaires qui se sont joints aux camionneurs opposés à l’exigence vaccinale pour traverser la frontière.

Selon Alain Bédard, les gestionnaires chez TFI ont eu le temps nécessaire pour anticiper l’entrée en vigueur, le 15 janvier, de l’exigence vaccinale aux camionneurs transfrontaliers, et même tenter de convaincre les employés récalcitrants.

« Nous leur avons dit : ‟Vous êtes libres, c’est votre choix, nous respectons ça. Mais vous savez qu’à un certain point, ça va devenir impossible de traverser la frontière si vous n’êtes pas vaccinés » », a indiqué le chef de la direction de TFI en réponse à une question d’analyste.

« Nous avons quelques camionneurs qui ont quand même dit non. Ce que nous faisons avec eux, nous les gardons au Canada et ils ne traversent plus la frontière. »

En contrepartie, a souligné Alain Bédard, les absences d’employés qui ont dû s’isoler en raison du variant Omicron ont représenté un défi particulier pour les gestionnaires du vaste réseau d’activités de TFI au Canada et aux États-Unis.

« Beaucoup de gens sont tombés malades. Ça a été un enjeu pour assurer les services aux clients », a admis le chef de la direction de TFI.

Solides résultats

Malgré ces embûches, TFI a terminé son exercice 2021 avec des résultats d’exploitation en forte progression à la suite de l’acquisition de UPS Freight aux États-Unis, complétée en avril 2021 pour 800 millions de dollars américains.

De plus, le début d’année 2022 chez TFI s’annonce « le meilleur de tous les temps pour l’entreprise », a souligné M. Bédard dans ses commentaires aux analystes et aux investisseurs. Il a indiqué que le marché du camionnage demeurait vigoureux tandis que la demande est supérieure à l’offre.

Au quatrième trimestre terminé le 31 décembre, les revenus totaux de TFI ont atteint 2,14 milliards US, en hausse de 91 % sur un an, alors que son bénéfice opérationnel a progressé de 83 % et son bénéfice net s’est accru de 67 %, à 144,1 millions US.

Pour tout l’exercice 2021, TFI a réalisé des revenus totaux de 7,2 milliards, en hausse de 91 % sur un an. Son bénéfice opérationnel et son bénéfice net ont plus que doublé, à 889 millions et à 664 millions, respectivement.

Supérieurs aux attentes, ces résultats ont manifestement réjoui les investisseurs en actions de TFI à Toronto et à New York. Elles ont terminé la séance de mardi en fort rebond de 8 %, à 132,16 $, à la Bourse de Toronto, faisant ainsi repasser sa capitalisation boursière au-dessus des 12 milliards.

Avec La Presse Canadienne

Ce qu’en disent des analystes Les résultats mettent la table pour une vigoureuse croissance du bénéfice par action en 2022, bien supérieure aux attentes du marché. Walter Spracklin, RBC Marchés des capitaux TFI a annoncé de solides résultats au quatrième trimestre avec, entre autres, une très bonne performance chez UPS Freight. Cette performance est de bon augure et ça conforte mon optimisme pour 2022. Je recommande aux investisseurs de réviser la valeur des actions de TFI en Bourse et d’en acheter, compte tenu de leur dévalorisation injustifiée depuis le début de l’année. Benoit Poirier, Desjardins Marchés des capitaux