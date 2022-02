La montréalaise Wrk lève 55 millions

Pour se libérer du « copier-coller »

Qui ne rêverait pas d’un logiciel qui pourrait éliminer les doublons des fichiers Excel, chercher automatiquement les clients potentiels sur LinkedIn, trouver leur adresse sur Google Maps et leur envoyer un courriel d’invitation ? Les entrepreneurs montréalais Mohannad El-Barachi et David Li ont fait plus qu’en rêver : ils ont fondé Wrk en 2019, une plateforme qui automatise plus de 350 tâches répétitives.