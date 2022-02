Après avoir demandé à la population ses idées concernant l’avenir énergétique du Québec, Hydro-Québec a décidé d’ouvrir un canal de communication permanent avec sa clientèle.

Hélène Baril La Presse

L’invitation de participer à un panel de consultation citoyenne a été lancée mercredi à tous les intéressés. Il suffit d’avoir 18 ans et plus pour s’inscrire au panel Hydro et moi et participer à la prise de décision et aux orientations de la société d’État.

Hydro-Québec mènera ses consultations auprès des intéressés avec des questionnaires Web sur des thèmes comme les attentes en matière de nouveaux services ou les programmes d’efficacité énergétique.

Au printemps dernier, 27 000 personnes avaient répondu à l’invitation d’Hydro-Québec de soumettre des idées et des propositions sur les meilleures façons d’utiliser l’énergie renouvelable québécoise. Plus de 15 000 propositions avaient été soumises dans le cadre de cette initiative baptisée Énergie en commun.

Cet intérêt encourage Hydro-Québec « à inclure les Québécois et les Québécoises dans nos réflexions tout au long de l’année », a fait savoir la vice-présidente Expérience client, communications et relations avec la communauté, Julie Boucher.

Pour participer à Hydro et moi, il faut s’inscrire sur le site de l’entreprise. « La participation au panel donne également la chance de gagner des prix et d’accéder à de l’information en primeur sur les projets à venir d’Hydro-Québec », précise la société d’État.