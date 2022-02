Au Québec, l’entreprise montréalaise RenoRun offre la livraison de matériaux de construction aux entrepreneurs dans la grande région de Montréal, ce qui inclut Laval et la Rive-Sud.

La plateforme montréalaise de commerce électronique RenoRun, spécialisée dans la vente et la livraison de matériaux de construction aux entrepreneurs, vient de boucler une ronde de financement de 142 millions US.

Richard Dufour La Presse

C’est le quatrième montant en importance jamais récolté par une jeune pousse au pays dans une ronde de série B, après Blockstream en 2021, Element AI en 2019 et Hootsuite en 2013, souligne Eamonn O’Rourke, PDG et cofondateur de RenoRun.

L’opération a été menée par la firme d’investissement new-yorkaise Tiger Global Management avec la participation, entre autres, d’Investissement Québec, du Fonds pour les femmes en technologie de la BDC, de Desjardins Capital et d’Exportation et développement Canada.

Des investisseurs existants de RenoRun participent aussi à ce financement, notamment Inovia Capital et Silicon Valley Bank. Des cadres de Sonder – une entreprise techno-immobilière fondée à Montréal – et les fondateurs de l’épicier en ligne Marché Goodfood agissent par ailleurs comme « investisseurs stratégiques » dans ce tour de table.

Lancée il y a cinq ans, RenoRun est présente dans des marchés comme Boston, Chicago, Philadelphie, Toronto, Montréal et Washington. D’autres marchés nord-américains sont appelés à suivre dans les prochains mois.

L’Irlandais Eamonn O’Rourke, 42 ans, a fondé RenoRun à Montréal en 2016 avec sa femme Joelle Chartrand et le frère de cette dernière, Devlin Chartrand.

PHOTO FOURNIE PAR RENORUN Le grand patron de RenoRun, Eamonn O’Rourke

« En janvier l’an passé, nous étions 135 employés. Aujourd’hui, nous sommes plus de 500. Nous augmentons la taille de l’équipe en même temps que nos revenus », dit Eamonn O’Rourke en entrevue téléphonique.

Nous sommes engagés dans une stratégie de croissance plutôt agressive. Nous investissons massivement dans le marketing et les ventes, et nous bonifions notamment notre effectif technologique. Eamonn O’Rourke

RenoRun s’est donné pour mission d’aider les entrepreneurs en construction en planifiant, en se procurant et en se faisant livrer des matériaux sur demande, avec prévisibilité et fiabilité.

L’entreprise dit travailler avec des fabricants et des distributeurs pour fournir à ses clients du bois d’œuvre, du gypse, de l’isolant, de la quincaillerie, etc.

« RenoRun révolutionne l’industrie de la construction », commente Jonathan Ferrari, investisseur et grand patron de Marché Goodfood. « L’application donne à leurs clients entrepreneurs un avantage concurrentiel en maximisant leur productivité et en réduisant le temps perdu sur les chantiers. L’équipe de RenoRun est à la hauteur du défi de se développer rapidement sur de nombreux autres marchés. »

Répondre aux retards de livraison

La direction de RenoRun fait remarquer que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale, combinées aux retards dans la livraison des matériaux de construction, ont imposé de « lourds inconvénients » aux rénovateurs résidentiels et aux entrepreneurs.

L’entreprise s’attend à ce que les retards perdurent cette année et continuent de représenter un défi pour les entrepreneurs.

Avant de développer le concept derrière RenoRun, les cofondateurs soutiennent qu’ils se sont « stationnés » devant différentes quincailleries de la région de Montréal pour compter les personnes qui arrivaient en bottes de travail, au volant de fourgonnettes et de camionnettes. Ils affirment que leurs observations leur ont permis de conclure que plus d’un millier d’entrepreneurs et de travailleurs de la construction circulaient dans les quincailleries de Montréal à chaque heure, ce qui les a convaincus du besoin pour un concept de livraison rapide des matériaux.

RenoRun se définit à la fois comme une entreprise axée sur la technologie, une entreprise de détail et un fournisseur de matériaux de construction. Elle dit qu’elle peut livrer à l’intérieur d’une fenêtre de 2 heures, la journée même, et répondre aux besoins des entrepreneurs généraux avec plus de 15 000 produits offerts.

Pour les deux ou trois prochaines années, Eamonn O’Rourke soutient que les efforts seront consacrés à développer de nouveaux marchés en Amérique du Nord. « Par la suite, penser à inscrire l’entreprise en Bourse est assurément dans les cartons », dit-il en réponse à une question sur un intérêt éventuel pour le marché boursier.

Évoquant la confidentialité, Eamonn O’Rourke n’a pas souhaité dévoiler le chiffre d’affaires, le nombre de clients ni la valorisation que donne à l’entreprise le financement qui vient d’être bouclé.