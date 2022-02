Production record d’hydrocarbures

Chevron dégage 15,6 milliards de bénéfices

(New York) Chevron n’a jamais pompé autant de pétrole et de gaz que l’an dernier et a dégagé 15,6 milliards de dollars de bénéfices avec le rebond des prix de l’énergie après l’effondrement du début de la pandémie.