(New York) Le constructeur automobile américain General Motors (GM) s’attend à des « résultats solides » pour 2022 grâce notamment à l’« amélioration » de la disponibilité des semi-conducteurs au moment où le groupe pousse dans les véhicules électriques et autonomes.

Juliette MICHEL Agence France-Presse

Comme le reste du secteur automobile, GM a été affecté tout au long de l’année par la pénurie de puces électroniques, devenues essentielles à la fabrication des véhicules.

Si le groupe n’a pas pu écouler autant de produits qu’anticipé, il a donné la priorité aux véhicules les plus demandés, et les plus rentables, comme les camionnette et les VUS.

Résultat : son bénéfice net a atteint un record, à 10,02 milliards de dollars, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4 % à 127 milliards de dollars.

« Avec une amélioration des perspectives pour les semi-conducteurs aux États-Unis et en Chine, nous prévoyons que nos résultats 2022 resteront solides », a indiqué la patronne du groupe, Mary Barra, dans une lettre aux actionnaires.

L’inflation ne devrait pas ralentir la demande, a aussi affirmé la responsable lors d’une conférence téléphonique avec les analystes.

« Au vu de la demande robuste que nous observons, nous pensons qu’il y a de la marge pour plusieurs millions de véhicules supplémentaires », a-t-elle dit.

Le groupe s’attend à ce que ses profits restent près des niveaux records atteints en 2021, avec un bénéfice net compris entre 9,4 et 10,8 milliards de dollars et un bénéfice ajusté avant impôt entre 13 et 15 milliards de dollars.

Véhicules abordables

Le constructeur souligne toutefois que ses prévisions sont basées sur l’hypothèse « d’une demande continue et stable pour les véhicules » et « de l’absence de nouveau défi économique ou de nouveaux problèmes de chaîne d’approvisionnement significatifs ».

« La demande des consommateurs pour les voitures neuves continue de dépasser l’offre, mais l’incertitude persistante pourrait la freiner », a souligné Karl Brauer, du site spécialisé iSeeCars.

« Ce n’est clairement pas le meilleur environnement pour pousser une stratégie complète autour des véhicules électriques », a-t-il ajouté.

GM devra selon lui trouver, au cours des prochains mois, l’équilibre entre les besoins actuels des automobilistes, qui restent en très grande majorité acheteurs de voitures à moteur thermique, et l’évolution du secteur au cours des prochaines années.

Les vénérables constructeurs américains GM et Ford, aiguillonnés par les performances de Tesla à Wall Street et les exigences grandissantes pour limiter les émissions, ont en effet accéléré ces derniers mois leurs investissements dans les véhicules électriques et autonomes.

Mary Barra a répété mardi son intention de se concentrer sur ces segments, suggérant que GM pourrait investir encore plus que les 35 milliards de dollars déjà prévus à cet effet.

Alors que Tesla a récemment indiqué avoir pour l’instant mis de côté son projet de développer une voiture électrique à 25 000 dollars, la responsable a aussi souligné que le lancement d’un véhicule sans émission le plus abordable possible restait dans ses priorités et rappelé à cette occasion le lancement prévu en 2023 d’une Chevrolet Equinox électrique à 30 000 dollars.

Ford doit publier ses résultats jeudi. Selon l’agence Bloomberg, le groupe pourrait bientôt annoncer une vaste réorganisation visant à donner la priorité aux véhicules électriques, avec 10 à 20 milliards de dollars d’investissements supplémentaires dans les 5 à 10 prochaines années sur ce segment.

Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net de GM a baissé de 39 %, à 1,7 milliard de dollars, tandis que son chiffre d’affaires diminuait de 11 % à 33,6 milliards.

Au quatrième trimestre comme sur l’année, les revenus se sont affichés sous les attentes des analystes.

L’action hésitait après la publication des résultats à la Bourse de New York dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.