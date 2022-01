Malgré des hausses de prix

Le chiffre d’affaires de Colgate-Palmolive déçoit

(New York) Le groupe américain de produits d’hygiène et d’entretien Colgate-Palmolive, qui a augmenté ses prix d’octobre à décembre 2021, a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel et annuel en-dessous des attentes du marché et voyait son action sanctionnée à Wall Street.