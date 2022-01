(Montréal) Tout juste sorti de sa procédure de restructuration, le détaillant Reitmans a annoncé qu’il lancera un marché en ligne de vêtements pour femmes.

La Presse Canadienne

L’entreprise montréalaise a indiqué, mercredi, que RCL Marché serait disponible en ligne cet automne et mettrait en vedette ses trois marques, Reitmans, Penningtons et RW & CO.

Reitmans affirme que la plateforme offrira également « des produits de qualité triés sur le volet et offerts par des marques partenaires » et invite les vendeurs intéressés à soumettre leur candidature pour vendre des vêtements sur son nouveau site.

La présidente de la marque Reitmans, Jackie Tardif, affirme que les activités de commerce électronique de l’entreprise ont connu une croissance exponentielle au cours des dernières années et que RCL Marché transformera davantage la façon dont ses clients magasinent en ligne.

Reitmans avait indiqué, plus tôt en janvier, avoir versé 95 millions à ses créanciers et être sortie de sa procédure de restructuration, qui a duré près de deux ans.

Le détaillant de vêtements pour femmes exploite 412 magasins, dont 241 Reitmans, 93 Penningtons et 78 RW & CO.