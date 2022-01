(Séoul) Le bénéfice opérationnel de Samsung Electronics a augmenté de 53,3 % au quatrième trimestre 2021, grâce à des ventes annuelles record, a indiqué l’entreprise sud-coréenne à l’occasion d’une annonce réglementaire jeudi.

Agence France-Presse

Le leader mondial du téléphone intelligent a annoncé un bénéfice opérationnel de 13 870 milliards de won (14,62 milliards CAN) pour la période d’octobre à décembre 2021, soit 9000 milliards de wons (9.49 milliards CAN) de plus par rapport au dernier trimestre 2020.

Samsung a réalisé « des ventes record malgré l’incertitude persistante liée aux produits concurrentiels », a déclaré le géant des technologies mobiles, citant une demande solide pour ses téléphones intelligents haut de gamme.

Si la pandémie de coronavirus a fait des ravages dans l’économie mondiale, elle a contribué à l’essor de nombreuses entreprises technologiques.

Le travail à domicile, visant à empêcher la propagation du coronavirus, a stimulé la demande d’appareils équipés de puces Samsung, ainsi que d’appareils ménagers tels que les téléviseurs et les machines à laver.

La demande pour des produits haut de gamme tels que les téléphones pliables a également contribué à la hausse des bénéfices autour de la période des fêtes.

« Dans le secteur de la mémoire, la demande devrait augmenter en raison de l’intensification des investissements informatiques des entreprises, tandis que la société élargira son offre de produits à haute performance », a souligné Samsung.