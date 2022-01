Le président et chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, estime que l’entreprise a réalisé une solide performance à son premier trimestre de 2022, marquée par une croissance soutenue du chiffre d’affaires au point de surpasser le chiffre d’affaires record de l’an dernier, et par un bon contrôle des dépenses.

Metro hausse ses ventes et profits au premier trimestre

(Montréal) Le géant alimentaire et pharmaceutique québécois Metro rapporte que son bénéfice net s’est établi à 207,7 millions au premier trimestre de 2022, en hausse de 8,6 % par rapport à celui de 191,2 millions réalisé à la période correspondante de l’exercice précédent.

La Presse Canadienne

Pendant la même période, le bénéfice net ajusté a progressé de 8,3 %, à 214,2 millions. Le bénéfice net dilué par action s’est élevé de 0,85 $ alors que que le bénéfice net dilué par action ajusté a été de 0,88 $.

Le chiffre d’affaires de Metro a été de 4,317 milliards au premier trimestre de 2022 alors qu’il s’était élevé à 4,278 milliards à la même période de 2021.

Metro précise que le chiffre d’affaires des magasins d’alimentation comparables a été en baisse de 1,4 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Quant au chiffre d’affaires des pharmacies comparables, il a avancé de 7,7 %.

Le président et chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, estime que l’entreprise a réalisé une solide performance à son premier trimestre de 2022, marquée par une croissance soutenue du chiffre d’affaires au point de surpasser le chiffre d’affaires record de l’an dernier, et par un bon contrôle des dépenses. Il rappelle que l’industrie fait face à des pressions inflationnistes supérieures à la normale.

Metro prévoit qu’à court terme, son chiffre d’affaires alimentaire devrait demeurer relativement stable, alors que les fermetures au niveau de la restauration et le télétravail persistent.

Du côté de la division pharmaceutique, Metro anticipe une croissance du chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier avec le lancement de la distribution de tests rapides de détection de la COVID-19 dans son réseau et en raison des mesures gouvernementales moins restrictives alors que l’année 2021 avait été défavorablement touchée par une interdiction de six semaines sur la vente de produits non essentiels au Québec.