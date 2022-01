COVID-19

Johnson & Johnson s’attend à vendre pour plus de trois milliards US en vaccins

(New York) Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson s’attend à vendre entre 3 et 3,5 milliards de dollars de son vaccin à dose unique contre la COVID-19 en 2022, soit un peu plus qu’en 2021, selon un communiqué présentant ses résultats diffusé mardi.