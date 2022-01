(Montréal) Cogeco Communications a enregistré des hausses de 16 % de ses revenus et de 0,1 % de ses profits au premier trimestre, un résultat alimenté par sa filiale américaine Breezeline, auparavant connue sous le nom Atlantic Broadband.

La Presse Canadienne

Les revenus pour le trimestre clos le 30 novembre 2021 se sont élevés à 718,5 millions grâce en bonne partie à une hausse de 31 % selon un taux de change constant des revenus des services à large bande aux États-Unis.

Cogeco communications attribue principalement cette progression à l’acquisition des systèmes de câblodistribution en Ohio conclue le 1er septembre dernier et au nombre plus élevé de clients du service internet.

Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les coûts liés au repositionnement de marque d’Atlantic Broadband.

Breezeline a conclu l’acquisition des systèmes en Ohio pour un prix d’achat de 1,418 milliardCAN.

Pour leur part, les revenus tirés des services à large bande canadiens ont augmenté de 8,2 %, principalement en raison de l’acquisition de DERYtelecom conclue le 14 décembre 2020.

Le bénéfice de Cogeco Communications au premier trimestre a été de 106,8 millions, une hausse de 0,1 % par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent, indique le communiqué dévoilant les résultats trimestriels, jeudi, après la fermeture des marchés.

Le bénéfice par action a été de 2,29 $, comparativement à 2,24 $ un an plus tôt.

Selon l’entreprise établie à Montréal, l’augmentation tient surtout à une hausse du BAIIA ajusté et à une diminution de la charge d’impôts sur le résultat, des facteurs contrebalancés en partie par la hausse de la dotation aux amortissements, des frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition et des charges financières.

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont augmenté de 18,7 %, pour atteindre 286,9 millions.

Les analystes sondés par la firme Refinitiv s’étaient attendus à des revenus de 717,7 millions et un bénéfice par action de 2,06 $ pour Cogeco Communications au premier trimestre.

Le bénéfice de la société mère Cogeco a reculé de 4,9 % par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

Il s’est chiffré à 38,5 millions, ou 2,42 $ par action, comparativement à 40,5 millions, ou 2,55 $ par action, un an plus tôt.

Cogeco attribue surtout le recul à une hausse de la dotation aux amortissements, des frais d’intégration, de restructuration et d’acquisition et des charges financières.

Les revenus au sein du secteur des médias ont diminué de 2,6 %, principalement parce que la publicité à la radio « continue d’être directement touchée par les réductions ou les arrêts d’activités publicitaires de certains segments du secteur du commerce de détail dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’en raison de la lente reprise économique pour les sociétés de médias », indique-t-on.

Au cours de sa réunion du 13 janvier, le conseil d’administration de Cogeco Communications a déclaré un dividende déterminé trimestriel de 0,705 $ par action, comparativement à un dividende de 0,64 $ par action au cours du trimestre correspondant de l’exercice 2021.