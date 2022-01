PHOTO JOHN LEHMANN, THE GLOBE AND MAIL

(New York) Tilray a affiché lundi une perte nette de près de 6 millions US pour son plus récent trimestre, alors que ses revenus ont grimpé grâce à ses efforts visant à s’emparer de nouvelles parts du marché.

La Presse Canadienne

Le producteur de cannabis a souligné que le résultat de son plus récent trimestre, qui s’est terminé le 30 novembre, se comparait à une perte nette d’environ 89 millions US pour la même période un an plus tôt.

Le résultat net par action de Tilray s’est chiffré à zéro, ce qui se compare à une perte de 41 cents par action pour la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de Tilray a grimpé d’environ 20 % pour atteindre 155 millions US, comparativement à 129 millions US un an plus tôt.

La société a précisé que 58,8 millions US de ce chiffre d’affaires était attribuable à ses activités de cannabis, tandis que 13,7 millions US provenait de sa division SweetWater Brewing et 13,8 millions US, de Manitoba Harvest.

Tilray a aussi annoncé qu’il commencerait à utiliser le nom de Tilray Brands comme nom pour sa société mère, parce que celui-ci reflète mieux son évolution, le producteur autorisé de cannabis au Canada étant maintenant devenu une entreprise mondiale de produits de consommation.