PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL

Hydro-Québec s’attend à ce que son réseau fournisse 38 500 mégawatts (MW) pour répondre aux besoins des Québécois entre 6 h et 9 h et entre 16 h et 20 h mardi. C’est tout près des 39 328 MW enregistrés le 22 janvier 2014 et qui constituent un sommet jamais égalé.